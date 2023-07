Były reprezentant Polski zawalczy w klatce! Jest oficjalne potwierdzenie

„Mistrz Europy, reprezentant Polski, olimpijczyk, siatkarz i... podobno niezły zadymiarz! Zbigniew Bartman to nowy nabytek naszej organizacji!” – napisali przedstawicie Clout MMA na Twitterze.

twitter

Sam Zbigniew Bartman gościł w studiu TVP podczas meczu reprezentacji Polski ze Słowenią w ramach Ligi Narodów na Filipinach. Były reprezentant Polski w siatkówce przyznał, że jego przygoda ze sportem nie dobiegła końca i wciąż czuje się na siłach, by pokazać, na co go stać. Jednocześnie oficjalnie ogłosił, że dołączy do federacji Sławomira Peszki.

– Z zawodowym sportem się nie rozstaję, bo cały czas czuję się fizycznie na siłach, by rywalizować. Ale zmieniam dyscyplinę – dołączam do Sławka Peszki i federacji Clout MMA – mówił Zbigniew Bartman.

Więcej informacji wkrótce.

Czytaj też:

Wspaniały comeback w meczu Polska – Słowenia. Ależ to były emocje!Czytaj też:

Słynny polski bokser zadebiutuje w MMA. Zmierzy się z Marcinem Najmanem