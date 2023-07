Polska pokonała Brazylię! Znakomita gra zawodników Nikoli Grbicia!

Dziękujemy za śledzenie naszej relacji na żywo! Zapraszamy do kolejnych! 25:21 KONIEC! WYGRYWAMY Z BRAZYLIĄ 3:1! 24:21 Bronią to Canarinhos 24:20 Popsuty serwis Otavio! Mamy meczbola! 23:20 Tym razem w siatkę Leon 23:19 I Leon znów skutecznie atakuje! 22:19 Poprosił o czas Nikola Grbić 22:19 Kolejny dobry atak Roquego 22:18 Potężny atak Roquego 22:17 Leon! Trzy punkty do triumfu! 21:17 Cztery punkty przewagi Polaków 21:16 Daje nam punkt Kaczmarek! 20:16 Świetna „ścina” Lucarelliego 20:15 Kolejny zepsuty serwis Canarinhos 19:15 Ale wyścig na popsute zagrywki jest dziś szalony... 19:14 Popsuty serwis Brazylijczyków 18:14 Dobrze zaatakował Lucas 18:13 Roque fatalnie uderzył i trafił w siatkę. To już pięć punktów przewagi podopiecznych Nikoli Grbicia! 17:13 Zrewanżował się Bednorz 16:13 Podwójne odbicie Bednorza 16:12 Odrabiają punkt Brazylijczycy 16:11 Udany atak Leona 15:11 Rewanżują się Canarinhos 15:10 Ale dzięki Leonowi już pięć! 14:10 Cztery oczka przewagi Polaków 14:9 Zepsuł serwis Lucas 13:9 Leon nie zdołał zablokować ataku Alana 13:8 Pomylił się Lucarelli! Pięć punktów przewagi Biało-Czerwonych! 12:8 Rośnie przewaga Biało-Czerwonych! Skutecznie blokuje Huber 11:8 As serwisowy Bednorza! To już drugi w tym meczu! 10:8 Lucarelli zepsuł serwis 9:8 Znów o czas poprosił Nikola Grbić 9:8 Dobra seria Canarinhos. Adriano zablokował na pojedynczym bloku i mają kontakt 9:7 Nasza przewaga topnieje do dwóch punktów 9:6 Skończył atak Lucas 9:5 Nie zwolnił ręki Kaczmarek, dzięki czemu mamy kolejny punkt! 8:5 Kochanowski znów myli się z serwisu. To dziś nie jest jego mocny punkt 8:4 Po wideoweryfikacji punkt przyznany Polakom! To już cztery oczka przewagi naszej kadry! 7:4 Świetny blok Kochanowskiego! 6:4 Zepsuł serwis Leon 6:3 Reaguje Dal Zotto i poprosił o kolejną przerwę 6:3 W aut Judson! Prowadzimy trzema punktami! 5:3 As serwisowy Leona! 4:3 Kolejny błąd w zagrywce Canarinhos 3:3 Skończył atak Alan. Punkt za punkt 3:2 Świetnie wykorzystał błąd defensywy Brazylijczyków Leon! 2:2 Judson skutecznie zaatakował 2:1 I Huber znów daje nam prowadzenie 1:1 Z zagrywki myli się Bednorz 1:0 Czwartego seta otwieramy punktem świetnego dziś Kaczmarka! 25:21 Koniec! Prowadzimy w meczu 2:1! 24:21 Kochanowski przestrzelił serwis 24:20 Bednorz! Mamy setbola! 23:20 Dal Zotto poprosił o kolejny czas 23:20 Po wideoweryfikacji punkt przyznany Polakom! Trzypunktowe prowadzenie i coraz bliżej zwycięstwa w meczu! 22:20 Błąd techniczny Lucarelliego! Mamy kolejny punkt! 21:20 Blisko obrony, ale Lucarelli przebił się przez blok Polaków 21:19 Leon skutecznie i dalej prowadzimy dwoma punktami! 20:19 Kolejny punkt dla Brazylii po ataku Alana 20:18 Kaczmarek znów punktuje! Co za forma atakującego ZAKSY! 19:18 Huber psuje zagrywkę 19:17 Tak jest! Świetny blok Kaczmarka! 18:17 Honorato szybkim atakiem daje kontakt Brazylii 18:16 Błąd w zagrywce Alana 17:16 Alan dobrze zaatakował i trafił 17:15 Świetny atak Kaczmarka i mamy już dwa punkty przewagi! 16:15 Huber znakomicie zablokował atak rywali i teraz to my mamy inicjatywę! 15:15 Ale tylko na chwilę. Skutecznie zaatakował Huber 14:15 Wracają na prowadzenie Brazylijczycy 14:14 Punkt za punkt 14:13 Lucarelli nieskutecznie z serwisu 13:13 Jednak Leon psuje zagrywkę i już wyrównują Canarinhos 13:12 Znów obejmujemy prowadzenie za sprawą Leona 12:12 Nie zamknęliśmy bloku i Alan z tego skorzystał 12:11 Leon zdobywa punkt po nieudanym ataku Brazylijczyków 11:11 Mocno uderzył Judson i trafił 11:10 O czas poprosił Del Zotto 11:10 Wychodzimy na prowadzenie! Pomylił się Lucarelli! 10:10 Mamy wyrównanie! Dobra zmiana w wykonaniu Kaczmarka 9:10 Dobrze zaatakował Kaczmarek i nie obronili tego Canarinhos 8:10 Bruno znakomicie z drugiej linii 8:9 Nieudany serwis Alana 7:9 Ponownie skutecznie atakują Brazylijczycy 7:8 Leon wykorzystał prezent od przeciwników i mamy kontakt 6:8 Odrabiamy punkt 5:8 Kolejny udany blok Brazylijczyków. Tracimy już trzy punkty 5:7 Psuje zagrywkę Kochanowski 5:6 Dobrze zmylił obronę Canarinhos Bednorz 4:6 Kolejna przerwa Nikoli Grbicia 4:6 I dwupunktowe prowadzenie Brazylijczyków. Dobrze zablokował Alan 4:5 Zablokowany Kochanowski przez Lucasa 4:4 Lucas znakomicie wykończył atak 4:3 Po ataku Leona w aut Brazylijczycy! 3:3 To samo robi Kurek 3:2 W siatkę z serwisu Judson 2:2 Tym razem Kłos się pomylił 2:1 Myli się Judson. Wychodzimy na prowadzenie! 1:1 Wyrównuje Kłos 0:1 Wracamy do meczu. Na prowadzenie wychodzą Brazylijczycy 22:25 Koniec. Mamy 1:1 w setach 22:24 Del Zotto korzysta z czasu 22:24 Odrabiamy kolejny punkt! 21:24 Bronimy pierwszego setbola 20:24 Piłka setowa dla Brazylii 20:23 Niecelny blok rywali Polaków 19:23 Po wideoweryfikacji punkt przyznany Brazylijczykom 19:22 Autowy serwis Kurka 19:21 Bardzo dobry atak Śliwki 18:21 Lucarelli ponownie się nie myli 18:20 W aut z serwisu Judson 17:20 Skutecznie wykończył atak Lucarelli 17:19 Aut z serwisu Brazylijczyków 16:19 Zablokowany Kurek. Trzypunktowa przewaga Brazylijczyków 16:18 Janusz niecelnie z zagrywki 16:17 Kurek wykorzystał spóźnienie Judsona! 15:17 Niestety nieudany serwis Polaków 15:16 Po wideoweryfikacji punkt przyznany Polakom! Łapiemy kontakt 14:16 Tak jest! Bednorz skutecznie z lewej strony i zmniejszamy straty do dwóch oczek 13:16 Przebił się przez obronę rywali Kurek 12:16 As serwisowy Lucasa! 12:15 Ponownie o czas poprosił Nikola Grbić 12:15 Niestety, duża presja wywarta przez Brazylijczyków i tracimy już trzy punkty 12:14 Honorato ponownie trafia 12:13 Punkt dla Polaków! 11:13 As serwisowy Lucarelliego. Pierwszy raz dwupunktowe prowadzenie Brazylijczyków 11:12 Alan skutecznie zaatakował z lewej strony 11:11 Kochanowski bez litości kończy atak! 10:11 Nikola Grbić wykorzystuje drugi czas 10:11 Z drugiej linii nie myli się Alan 10:10 Ale tylko na chwilę! Leon! 9:10 Niestety, tracimy remis i znów prowadzą Brazylijczycy 9:9 Skończył akcję Lucarelli 9:8 Kapitalny blok Kurka i Kłosa! Wracamy na prowadzenie! 8:8 Kurek świetnie kończy akcję z lewej strony 7:8 Rewanżuje się Alan i trafia z prawej strony 7:7 Niecelny serwis Alana 6:7 Kłos nieco zbyt agresywnie i punkt dla rywali Polaków 6:6 I wyrównuje Bednorz 5:6 Pierwszy raz w tym meczu na prowadzenie wychodzą Brazylijczycy 5:5 Leon w siatkę z serwisu 5:4 Co za „ścina” Kurka! Fantastyczny i celny atak 4:4 As serwisowy Lucarelliego. Mamy wyrównanie 4:3 Niecelny serwis Kurka 4:2 Mylą się Brazylijczycy i nie blokują ataku Kurka 3:2 Honorato mocno zaatakował z drugiej linii i zapunktował 3:1 Świetny blok Leona! 2:1 Trafia Judson 2:0 Tak jest! Punkt Leona po nieudanym bloku Brazylijczyków 1:0 Zaczynamy drugiego seta i prowadzimy 1:0! 25:23 Kończy to Leon! Prowadzimy 1:0! 24:23 Kolejny setbol obroniony przez Brazylijczyków 24:22 Skończył atak Lucarelli. Przewaga Polaków topnieje do dwóch punktów 24:21 Nikola Grbić wykorzystuje swój pierwszy czas 24:21 Blokuje atak Polaków Judson 24:20 Broni setbola Brazylia 24:19 Po wideoweryfikacji punkt zostaje przyznany Polakom! Mamy piłkę setową! 23:19 Skutecznie zaatakował Judson 23:18 Kolejna zepsuta zagrywka Brazylijczyków. Polacy coraz bliżej prowadzenia w meczu! 22:18 Lucarelli się nie myli 21:17 Lucas zepsuł kolejną zagrywkę. To już szósta nieudana ze strony Brazylijczyków 20:17 Alan trafia z lewej strony 20:16 Kolejny punkt Leona 19:16 Lucarelli punktuje po bloku Polaków 19:15 Kurek w aut z zagrywki 19:14 Judson trafia w siatkę z serwisu! 18:14 Lucarelli znakomicie atakuje z lewej strony 18:13 Leon bardzo aktywnie w ataku, tym razem punktuje po niecelnym bloku Brazylijczyków 17:13 Znakomita zmyłka w ataku Bruno 17:12 Pierwszy atak ze środka Polaków kończy się punktem autorstwa Kłosa! 16:12 Tym razem Honorato się nie pomylił 16:11 Drugi czas wykorzystuje Dal Zotto 16:11 Trzeci atak w aut Brazylijczyków! Pięciopunktowa przewaga Polaków! 15:11 Mocno z drugiej linii Leon i kolejny punkt dla Biało-Czerwonych! 14:11 Lucas znakomicie zaatakował 14:10 Kolejny błąd w serwisie Brazylijczyków 13:10 Przestrzelił zagrywkę Wilfredo Leon 13:9 Lucarelli w aut z ataku! Cztery punkty przewagi Polaków! 12:9 Po wideoweryfikacji okazało się, że atak Leona został dotknięty przez Alana w bloku i mamy podwyższenie! 11:9 Zatorski nie dał rady obronić ataku Alana 11:8 Trener Brazylijczyków, Renan Dal Zotto wykorzystuje czas 11:8 Bednorz ponownie udowadnia, że jest w formie! 10:8 Tym razem doskonale zaatakowali Brazylijczycy 10:7 Znakomity blok Polaków i wychodzimy na trzypunktowe prowadzenie! 9:7 Z lewego skrzydła kończy Honorato 9:6 As serwisowy Bednorza! 8:6 Błąd w ataku Brazylijczyków! 7:6 Alan się nie myli 7:5 Zdobywamy kolejny punkt! 6:5 Lucas nie dał szans naszej defensywie, posyłając potężne uderzenie 6:4 Świetnie zaatakował Bednorz! 5:4 Popsuł zagrywkę Leon 5:3 Myli się w ataku Alan! Prowadzimy dwoma punktami 4:3 Bardzo dobry atak Kurka! 3:3 Alan wyrównuje 3:2 Tym razem z zagrywki myli się Kurek 3:1 Judson psuje serwis! 2:1 Alan z prawej strony bardzo mocnym uderzeniem zdobywa pierwszy punkt dla Brazylijczyków 2:0 Leon podwyższa! 1:0 Honorato rozpoczyna mecz nieudaną zagrywką. Trafia w siatkę 5:01 Zaczynamy! Serwują Brazylijczycy! 4:59 Pierwsza szóstka Polaków: Kochanowski, Kłos, Janusz, Leon, Bednorz, Kurek 4:58 Czas na Hino Nacional Brasileiro! 04:57 Rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego! 04:53 Witamy w naszej relacji na żywo! Siatkarze obu ekip są już na parkiecie hali w Pasay City. Wkrótce zaczynamy główne siatkarskie widowisko dnia! Biało-Czerwoni rozegrają swój kolejny mecz w ramach siatkarskiej Ligi Narodów. Wicemistrzowie świata zmierzą się z Brazylią. Początek transmisji na żywo o godz. 5:00.

Liga Narodów 2023: Poczynania reprezentacji Polski

Przed trzecim turniejem Ligi Narodów Polscy siatkarze plasują się na czwartym miejscu w tabeli. Pierwszym przystankiem tegorocznej edycji VNL była Nagoia, w której Biało-Czerwoni wygrali 3:1 z Francją, po 3:2 z Iranem i Bułgarią oraz przegrali 0:3 z Serbią.

W drugim tygodniu zmagań w Rotterdamie podopieczni Nikoli Grbicia wygrali po 3:2 z Niemcami i Holendrami, przegrali 0:3 z USA i zrewanżowali się Włochom za finał mistrzostw świata, triumfując 3:1.

Liga Narodów na Filipinach

Teraz Biało-Czerwoni udali się na Filipiny do Pasay City, gdzie w pierwszym meczu pokonali Słowenię 3:2. W drugim spotkaniu wicemistrzowie świata zmierzą się z Brazylią. Początek tego spotkania o godzinie 5:00 polskiego czasu. Na Biało-Czerwonych czekają jeszcze starcia z Kanadą (sobota, 8 lipca o godz. 9:00) i Japonią (niedziela, 9 lipca o godz. 13:00).

Nikola Grbić zdecydował się na następujące powołania na mecze Ligi Narodów w lipcu:

Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek.

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk.

Środkowi: Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek, Norbert Huber.

Rozgrywający: Grzegorz Łomacz, Marcin Janusz.

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski.

Liga Narodów na Filipinach. Gdzie oglądać transmisję na żywo z tego spotkania?

Z racji miana gospodarza turnieju finałowego Biało-Czerwoni są pewni udziału w decydującej rozgrywce w Ergo Arenie w Gdańsku (19-23 lipca).

Spotkania Ligi Narodów w wydaniu Biało-Czerwonych można oglądać zarówno na TVP Sport, jak i antenach Polsatu Sport. Dodatkowo mecze dostępne są również na stronie internetowej SPORT.TVP.PL oraz poprzez platformę Polsat Box Go.

Czytaj też:

Zbigniew Bartman szczerze o powodach zakończenia kariery. To na niego mocno wpływałoCzytaj też:

Szczególne słowa Vitala Heynena o reprezentacji Polski. Wskazał ważną rzecz