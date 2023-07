Problemy reprezentacji Polski. Kluczowi siatkarze kontuzjowani

Reprezentacja Polski powoli kończy swoje zmagania w fazie wstępnej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni są na półmetku trzeciego turnieju rozgrywanego w Filipinach. Do tej pory podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3:2 ze Słowenią i 3:1 z Brazylią. Chociaż nasz selekcjoner może być zadowolony szczególnie z tego ostatniego wyniku, to jednak nie do końca, bo jego kluczowi zawodnicy doznali kontuzji.

Problemy Bartosza Kurka i Mateusza Bieńka

W meczu z Brazylią nie wystąpił Mateusz Bieniek, komentatorzy tego spotkania mówili, że środkowy ma problem ze stopą. W trakcie tego spotkania z parkietu zszedł utykając Bartosz Kurek. Zastąpił go Łukasz Kaczmarek, który dał pozytywny impuls i przyczynił się do końcowego triumfu.

W rozmowie z dziennikarzami Sport.pl selekcjoner Nikola Grbić został zapytany o stan zdrowia swoich siatkarzy. Jak się okazało, nasz atakujący oraz środkowy już przed meczem z Brazylią mieli problemy zdrowotne.

– W przypadku Bartka to problem mięśniowy, który nasilił się w trakcie spotkania. Musimy to sprawdzić i zobaczyć, jak dalej działać. Mateusz ma kłopot ze stopą. Staramy się go przygotować na turniej finałowy w Gdańsku – wyjawił trener Nikola Grbić.

Nikola Grbić zabrał głos ws. groźnie wyglądającej sytuacji z Wilfredo Leonem

W trakcie meczu doszło również do niebezpiecznej sytuacji z udziałem Wilfredo Leona i Jakuba Popiwczaka. Zawodnicy zderzyli się, próbując obronić piłkę. Nasz libero wyszedł z tego "starcia" bez większego szwanku, za to w przypadku Wilfredo Leona mogło być zdecydowanie inaczej.

Przyjmujący Sir Safety Perugii złapał się za kolano przez jakąś chwilę, ale na szczęście wstał i kontynuował grę. Głos na temat tego groźnie wyglądającego zdarzenia zabrał Nikola Grbić. – Leon zderzył się z "Piwkiem" w jednej z akcji, ale to nic poważnego – zakończył Grbić.

Do końca trzeciego turnieju Ligi Narodów zostały dwa spotkania – z Kanadą w sobotę (8.07) i z Japonią w niedzielę (9.07).

