Bartosz Kurek bohaterem viralowego filmiku. Doprowadził fankę do łez

Polscy siatkarze wracają do Polski w bardzo dobrych nastrojach. Podczas rozgrywanego w filipińskim Pasay City ostatniego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów, Biało-Czerwoni wygrali wszystkie cztery spotkania – ze Słowenią, Brazylią, Kanadą oraz Japonią. Dzięki temu awansowali w tabeli i zakończyli zmagania w pierwszym etapie na trzecim miejscu. W związku z tym w ćwierćfinale trafią na Brazylijczyków, szóstą ekipę w tabeli.

Bartosz Kurek hitem Internetu

Podczas turnieju na Filipinach gwiazdy światowej siatkówki mogły czuć się popularne niczym najwięksi artyści. Tysiące kibiców śledziło ich poczynania na trybunach SM Mall of Asia Arena, a także przed halą i na ulicach Pasay City. Siatkarze zamieszczali w mediach społecznościowych zdjęcia i filmiki sympatii fanów, a także prezentów, jakie otrzymywali. Bartosz Kurek wraz z żoną Anną zamieścili na Instagramie zdjęcie fanki, która miała na głowie opaskę z dwoma zdjęciami kapitana reprezentacji Polski. Byłej siatkarce tak spodobało się nakrycie kibicki z Filipin, że napisała, że również by takowe chciała.

Dzięki Volleyball World udało się namierzyć i skontaktować z fanką, która pojawiła się na ostatnim meczu reprezentacji Polski w Pasay City z przygotowaną dla Kurka podobną opaską. Po spotkaniu organizatorzy VNL przeprowadzali z nią wywiad. W materiale video widać jak z daleka zbliża się do niej Kurek. Siatkarz stał przez moment za jej plecami, a gdy odwróciła się i zobaczyła gracza Wolf Dogs Nagoya, to momentalnie nie mogła powstrzymać emocji. Po chwili przytuliła siatkarza, od którego w podziękowaniu za prezent otrzymała piłkę z autografem.

Polacy szykują się na finały VNL

Polacy wracają do Polski, gdzie będą przygotowywać się do finałów VNL w Gdańsku. Final Eight w Ergo Arenie odbędzie się w dniach 19-23 lipca.

