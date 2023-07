Polskie siatkarki zagrają na Filipinach? Wielka impreza może trafić do Azji

Najlepsze męskie zespoły świata przygotowują się do turnieju finałowego Ligi Narodów w Gdańsku. Polska przystąpi do niego po udanym trzecim etapie zmagań w Pasay City. Filipiny dobrze spisały się w roli gospodarza i liczą na to, że za dwa lata zorganizują jeszcze większą imprezę siatkarską.

Azja to region mocno lubiący siatkówkę. Nawet jeśli tamtejsze reprezentacje nie odnoszą wielkich sukcesów na arenie międzynarodowych. To krajowe rozgrywki są śledzone przez tysiące osób. Przykład turnieju Ligi Narodów na Filipinach pokazał, że tamtejsza widownia jest głodna siatkówki na najwyższym poziomie i chętnie wspiera również zawodników z innych stron świata. W weekend furorę zrobiłviralowy filmik z filipińską fanką, którą prezentem zaskoczył Bartosz Kurek. Filipiny chcą zorganizować MŚ 2025 kobiet Podczas turnieju zawodnicy za każdym razem mogli liczyć na wielką widownię w SM Mall of Asia Arena. Organizatorzy filipińskiego turnieju byli zadowoleni z przebiegu wydarzenia. Tamtejszy związek siatkówki nie chce poprzestać wyłącznie na wybranych turniejach Ligi Narodów. Marzy im się wielka impreza. Zmiany w kalendarzu FIVB na lata 2025-2028 są ku temu doskonałą okazją. Jak poinformował prezes tamtejszej federacji Tats Suzara, Filipiny chcą zorganizować mistrzostwa świata kobiet za dwa lata. – Chciałbym oficjalnie ogłosić, że będziemy kandydować do organizacji tego turnieju. W tym celu udam się do Polski. FIVB zaprosiła nas przy okazji finałów Ligi Narodów mężczyzn – powiedział szef Filipińskiego Związku Siatkówki Tats Suzara. Zmiany FIVB polegają na wprowadzeniu mistrzostw świata co dwa lata. W związku z tym, że sezon 2025 będzie przejściowy, nieznany jest jeszcze gospodarz imprez. Co więcej, Filipiny potencjalnie nie będą wyłącznym gospodarzem imprezy (zorganizują połowę spotkań fazy grupowej). Planuje się dołączenie dwóch współgospodarzy z grona: Indonezja, Tajlandia, Wietnam oraz Hongkong. Polska na mistrzostwach świata Polska wystąpiła na ostatnich mistrzostwach świata po 12 latach przerwy. Zawodniczki Stefano Lavariniego dotarły do najlepszej ósemki mistrzostw. W ćwierćfinale przegrały z Serbkami, późniejszymi triumfatorkami cyklu. Czytaj też:

Młody reprezentant Polski zmieni klub. Duży zwrot akcji ws. utalentowanego siatkarzaCzytaj też:

Gratka dla kibiców polskich siatkarek. Mecze w Polsce z czołową drużyną