Uwaga na godzinę meczu Polska – Niemcy w ćwierćfinale Ligi Narodów. O której i gdzie oglądać transmisję TV i online?

Już niebawem polskie siatkarki wrócą do rywalizacji w Lidze Narodów. Przed nimi trudne spotkanie w ramach ćwierćfinału z przeciwniczkami, które już nie raz sprawiły im kłopoty. Rywalkami podopiecznych Stefano Lavariniego będą Niemki prowadzone przez Vitala Heynena. Stawka jest ogromna, bo na tak dalekim etapie tych rozgrywek były zaledwie raz od momentu, gdy powstał ten turniej.

Przed nami mecz Polska – Niemcy w ćwierćfinale Ligi Narodów

Oczekiwania co do Biało-Czerwonych są jednak całkiem spore, ponieważ w trakcie pierwszej fazy Ligi Narodów prezentowały się wręcz rewelacyjnie. Po wielu wcześniejszych nieudanych występach w tych zawodach mało kto spodziewał się, iż nagle Polki zaczną gromić jedną drużynę po drugiej. Za kadencji Jacka Nawrockiego nie było na to szans, to częściej nasze rodaczki ponosiły sromotne porażki. Gdy ekipę przejął Stefano Lavarini, od razu dało się zauważyć powiew świeżości, ale wyniki w 2023 roku to już coś niesamowitego.

Przypomnijmy – podopieczne Stefano Lavariniego zakończyły rywalizację w części ligowej na pierwszym miejscu, wyprzedzając między innymi Stany Zjednoczone. Amerykanki były zresztą jedną z dwóch drużyn, która pokonała Polki. Poza tym udało się to też Holenderkom, co było akurat wyjątkowo zaskakujące. Poza tym jednak Biało-Czerwone wygrały pozostałe 10 meczów, dzięki czemu uzbierały 29 punktów, a pierwszą fazę Ligi Narodów zakończyły z bilansem setów 32:13.

Polska – Niemcy w Lidze Narodów kobiet. O której i gdzie oglądać transmisję online i w TV?

Jako że turniej finałowy odbywa się w Stanach Zjednoczonych, mecze siatkarek będą odbywały się w nietypowych porach, a kibice muszę przygotować się na nocne maratony. Tak będzie już przy okazji spotkania Polek z Niemkami, które zaplanowano na 12 lipca.

Uwaga, siatkarki wyjdą na parkiet dopiero o godzinie 23:00 czasu polskiego. Aby obejrzeć to starcie, trzeba będzie zatem zarwać przynajmniej pół nocy. Transmisję z tego meczu przeprowadzą TVP Sport i Polsat Sport, a internauci dodatkowo będą mogli obejrzeć je w serwisach takich jak sport.tvp.pl i polsatboxgo.pl.

Polskie siatkarki mają wszystko w swoich rękach. Tego błędu nie mogą popełnić

