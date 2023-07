Z Kędzierzyna do Jastrzębia. Bomba transferowa z udziałem siatkarza polskiej kadry

Polscy siatkarze przygotowują się w kraju do zbliżającego się turnieju finałowego Ligi Narodów. Tegoroczne odsłona Final Eight odbędzie się w Gdańsku, co oznacza brak potrzeby dalekiego latania i adaptacji do nowych warunków. Zawodnicy Nikoli Grbicia są jednym z faworytów do zdobycia medalu.

Norbert Huber przechodzi do Jastrzębskiego Węgla

Wśród powołanych na turniej finałowy możemy spodziewać się Norberta Hubera. Reprezentant Polski ma za sobą udany sezon w Grupa Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Środkowy wrócił po dużej kontuzji, która zabrała mu szansę na występ w ubiegłorocznych mistrzostwach świata. Teraz podchodzący z podkarpackich Humnisk gracz jest o krok o kolejnego sukcesu z kadrą. Po okresie reprezentacyjnym czeka go zmiana klubu. Po dwóch latach w aktualnym zdobywcy Ligi Mistrzów, Huber przechodzi do największego rywala, Jastrzębskiego Węgla.

– Podpisałem kontrakt z Jastrzębskim Węglem, ponieważ w sezonie przedolimpijskim chciałem grać w drużynie mocnej, złożonej z zawodników o wysokim potencjale sportowym, która będzie grać o wysokie cele i być w klubie, w którym poprzeczka będzie wysoko zawieszona – powiedział siatkarz dla oficjalnych mediów klubu.

Kariera Norberta Hubera

Norbert Huber ma za sobą już wiele lat gry na najwyższym szczeblu. Debiutował w Czarnych Radom w 2017 roku. Po dwóch latach trafił do PGE Skry Bełchatów, w której również po dwóch latach trafił do Kędzierzyna. Z zespołem z województwa opolskiego wygrał dwa Puchary Polski, mistrzostwo PlusLigi 2022, a także dwa razy Ligę Mistrzów. W ostatnim finale ZAKSA pokonała Jastrzębskiego. Wcześniej to ekipa Mendeza pewnie pokonała w trzech meczach kędzierzynian, zgarniając mistrzostwo kraju.

Huber może się pochwalić także dwoma medalami Ligi Narodów oraz srebrem Pucharu Świata.

