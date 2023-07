Wiemy, gdzie zagra Dawid Dulski. Klub oficjalnie potwierdził jego transfer

Tydzień temu, tj. 10.07 Aluron CMC Warta Zawiercie poinformował swoich kibiców, że Dawid Dulski, czyli wielki talent polskiej siatkówki odejdzie z klubu na wypożyczenie. Jurajscy Rycerze ściągnęli w swoje szeregi Karola Butryna, który jest przymierzany do pierwszej szóstki.

Wyjaśniła się przyszłość Dawida Dulskiego

Ten transfer oznaczał, że 21-letni atakujący otrzymałby mało czasu na boisku, więc klub postanowił go oddać na wypożyczenie, by ten się rozwijał. – Okres transferowy rozpoczynaliśmy z koncepcją, by Dawid Dulski kolejny sezon spędził na wypożyczeniu w klubie PlusLigi, w którym będzie przewidziany do roli podstawowego atakującego – poinformował jakiś czas temu Kryspin Baran.

Ostatecznie po 21-latka sięgnął Norwid Częstochowa. – Gra w Norwidzie na pewno pozwoli mi na rozwój siatkarski oraz zdobycie cennego doświadczenia. Mam nadzieje, że razem z zespołem stworzymy niesamowitą atmosferę, która będzie przynosić rezultaty na boisku. Liczę także na ogromne wsparcie i wspaniały doping naszych kibiców – powiedział atakujący.

Dawid Dulski urodził się w 1 listopada 2002 roku i mierzy 210 cm wzrostu. W przeszłości atakujący występował m.in. w SMSie PZPS Spała, AZSie AGH Kraków, a ostatnio w zespole Aluron CMC Warta Zawiercie. W sezonie 2022/23 zagrał w 36 spotkaniach w PlusLidze i zdobył łącznie 159 punktów.

Dawid Konarski skomplikował sytuację

Prezes klubu wyznał, że decyzja Dawida Konarskiego o odejściu z zespołu trochę pokrzyżowała plany Warty Zawiercie. – Ale dobre występy Duli w Lidze Narodów utwierdziły nas w przekonaniu, żeby nie rezygnować z pierwotnych założeń i nie zmuszać go do pozostania w klubie. Wymagało to jednak znalezienia wartościowego zmiennika dla Karola Butryna, co wstrzymało cały proces – dodał.

Do ekipy Jurajskich Rycerzy dołączył Daniel Gąsior, który ma być drugim atakującym.

