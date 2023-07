Odważne słowa atakującej reprezentacji Polski. Jest tego pewna

Polskie siatkarki wróciły już do polski po tegorocznej edycji Ligi Narodów. Podopieczne Stefano Lavariniego zdobyły historyczny brązowy medal. To był pierwszy zdobyty krążek na światowej imprezie od 55 lat. W meczu o trzecie miejsce Biało-Czerwone były lepsze od Amerykanek, które pokonały 3:2 po thrillerze w tie-breaku. To jednak nie koniec, bo teraz przed naszymi siatkarkami mistrzostwa Europy, które odbędą się w dniach 5 sierpnia – 3 września.

Magdalena Stysiak: Stać nas na medal mistrzostw Europy

Na lotnisku dziennikarze Polsatu Sport porozmawiali z Magdaleną Stysiak, która na tym turnieju była najlepiej punktującą zawodniczką, zdobywając łącznie 298 „oczek” dla swojej drużyny. Atakująca wyznała, że wierzy w zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego. – Bardzo chciałabym mieć medal mistrzostw Europy i nas na to stać. Zrobimy wszystko, by to osiągnąć – powiedziała przed kamerą Polsatu.

– Myślę, że będziemy chciały zagrać swoją najlepszą siatkówkę. To jest tylko sport i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Dla każdej zawodniczki igrzyska olimpijskie to jest spełnienie marzeń. Teraz pojawiła się iskierka nadziei. Mam nadzieję, że będzie dobrze, a jak się powinie noga, to człowiek będzie żył normalnie – dodała.

Magdalena Stysiak: Średnio pamiętam końcówkę z Amerykankami

Siatkarka wróciła także pamięcią do meczu z USA. – Średnio pamiętam końcówkę meczu z Amerykankami. Zmagałam się z presją, nerwami i bólem – wyznała.

– Gdy mecz się skończył odetchnęłam. Łzy poleciały ze wszystkiego, z emocji, ze szczęścia, z bólu. Później na wideo widziałam piłki, które skończyłam w tych ważnych momentach. Ja nigdy nie atakuję do narożnika i nie wiem, jak to się stało – zakończyła.

