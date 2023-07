Tuomas Sammelvuo ocenił rywali w grupie ZAKSY. Aleksander Śliwka postawił jasny cel

Po znakomitym poprzednim sezonie Ligi Mistrzów CEV, w którym po raz pierwszy w historii zmierzyły się dwie polskie ekipy, nadszedł czas na kolejną emocjonującą kampanię. Zobaczymy w niej trzy kluby znad Wisły. Poza Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskim Węglem będzie to Asseco Resovia Rzeszów. Liderzy pierwszej z wymienionych ekip nie ukrywają ekscytacji losowaniem grup, jednak dostrzegają ogrom pracy, jaki muszą włożyć w przygotowania do meczów.

Tuomas Sammelvuo ocenił każdego z rywali w grupie Ligi Mistrzów

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle trafiła do grupy A, w której mierzyć będą się również belgijski Knack Roeselare, turecki Ziraat Bank Ankara oraz drużyna z kwalifikacji, którą poznamy za jakiś czas. Tuomas Sammelvuo przyznał, że trafili na bardzo ciekawą grupę i ucieszył się, kiedy dowiedział się, że mecz z Knack Roeselare zagrają w hali, którą bardzo dobrze znają.

– Roeselare to mocny zespół, byli bliscy wygrania przed rokiem Pucharu CEV, pokonując Modenę we Włoszech 3:0, to potwierdza jak niebezpieczny to przeciwnik. Ziraat Bank to kolejny z zespołów, który znamy dość dobrze, regularnie meldują się w rozgrywkach Ligi Mistrzów i bez wątpienia również w tym roku będą chcieli postawić kolejny krok. Przez ostatnie trzy lata sięgali po mistrzostwo Turcji, co sporo mówi o tej drużynie. To zespół z wielkimi ambicjami i bez wątpienia postawią nam trudne warunki. Na pewno to dość niebezpieczni rywale, pamiętajmy, że bronimy tytułu, a każdy z będzie chciał pokonać zespół, który w trzech ostatnich latach wygrywał całe rozgrywki – powiedział szkoleniowiec ZAKSY w rozmowie z klubowymi mediami.

Aleksander Śliwka ceni klasę rywali

Aleksander Śliwka podkreślił, że najważniejsze jest, by już na początku rozgrywek dać z siebie wszystko i wyjść z grupy. Jednocześnie podkreślił, że celem ZAKSY będzie zajęcie pierwszego miejsca w grupie i bezpośredni awans do kolejnej rundy.

– Mamy ogromny respekt do wszystkich przeciwników w grupie. Myślę, że zarówno drużyna z Belgii, która była w finale Pucharu CEV i pokazała znakomitą grę w zeszłym sezonie, tak samo Ziraat, który zdobył mistrzostwo Turcji to drużyny, które mają w swoich szeregach klasowych zawodników i nieraz pokazały na międzynarodowej europejskiej arenie świetną grę, także trzeba będzie przeciw nim zagrać naprawdę dobrze, żeby zwyciężyć. Jeszcze nie wiemy, jaki zespół z kwalifikacji dołączy do naszej grupy, jednak z pewnością nie lekceważymy żadnego rywala i podejdziemy w pełni skoncentrowani do tych meczów – mówił przyjmujący zdobywców Ligi Mistrzów CEV 2022/23.

