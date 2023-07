Gwiazda siatkówki dostała pytanie o Rosję i zaszokowała. Niespodziewana reakcja

Od środy 19 lipca w gdańskiej Ergo Arenie trwają finały siatkarskiej Ligi Narodów, do których awansowały reprezentacje USA, Francji, Włoch, Argentyny, Japonii, Słowenii, Brazylii oraz oczywiście Polski.

Gwiazda USA dostała pytanie o Rosję

Pierwszego dnia Amerykanie pokonali Trójkolorowych 3:2, a Włosi zdeklasowali Argentynę 3:0. Po tym pierwszym spotkaniu dziennikarze "Przeglądu Sportowego", którzy byli obecni na hali porozmawiali z gwiazdami reprezentacji USA, czyli Matthew Andersonem i Micah Christensonem.

W pewnym momencie padło pytanie o ich poprzedni sezon, który spędzili w Rosji, czyli kraju, który najechał Ukrainę i jest wykluczony z większości rozgrywek międzynarodowych. Najpierw Anderson został poproszony o odniesienie się do krytyki, wynikającej z faktu gry w tamtejszej lidze.

— Jest łatwo mnie za to krytykować. Ale nie obchodzi mnie to, jak inni to oceniają — odpowiedział krótko Amerykanin.

Niespodziewana reakcja Micaha Christensona

Z kolei Christenson zareagował zupełnie inaczej niż jego reprezentacyjny kolega. Jeden z najlepszych rozgrywających świata ściszył głos i powiedział:

— Może, gdy skończę występy tam, będę mógł coś skomentować, ale dopóki tam jestem, nie chciałbym tego robić. Zawsze pojawia się krytyka. Czegokolwiek bym nie powiedział, to zostanę skrytykowany, więc pozostawię to na razie bez komentarza — wyznał w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Przebieg karier Matthew Andersona i Micah Christensona

Micah Christenson od 2021 r. jest liderem Zenita Kazań i wiele wskazuje, że zostanie w tym klubie na kolejny sezon. Z kolei Matthew Anderson w latach 2012-2019 był zawodnikiem klubu z Kazania. Po latach gry we Włoszech i Chinach zerwał umowę z azjatyckim klubem i wrócił do Rosji, tym razem do Zenita Sankt Petersburg.

W czwartek 20 lipca swoje ćwierćfinałowe mecze rozegrają pozostałe reprezentacje, czyli Japonia zmierzy się ze Słowenią o godz. 17:00, a Polska podejmie Brazylię o godz. 20:00. Półfinały zaplanowano na sobotę 22 lipca i odbędą się one o godz. 17:00 i 20:00. Mecz o trzecie miejsce rozegrany zostanie w niedzielę 23 lipca o godz. 17:00, a finał tego samego dnia o godz. 20:00.

