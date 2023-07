Ten reprezentant jest liderem kadry siatkarzy. Czy da Polsce zwycięstwo nad Brazylią?

Przypomnijmy, ze reprezentacja Polski w fazie interkontynentalnej zajęła trzecie miejsce. W dwunastu meczach Biało-Czerwoni zdołali wygrać dziesięć meczów. Taki sam bilans miały druga Japonia i najlepsi w tej części sezonu VNL Amerykanie. Spoglądając na indywidualne statystyki, warto podkreślić, kto był pierwszą „strzelbą” wśród naszych reprezentantów. Co ciekawe, według liczb był nim zdecydowanie Wilfredo Leon.

Znamy najlepiej punktującego siatkarza reprezentacji Polski

Przyjmujący, który w sezonie 2023 wraca na dobre do grania w teamie Biało-Czerwonych zaliczył bardzo solidną fazę interkontynentalną VNL. Choć trener Nikola Grbić mocno rotował składem i kadrą Polaków, Wilfredo Leon okazał się najlepszym punktującym wśród Biało-Czerwonych. Na swoim koncie przyjmujący Polaków zapisał 96 punktów.

Aż 79 z nich to konsekwencja punktowych ataków. Do tego Leon dołożył siedem bloków i dziesięć asów serwisowych. Warto przypomnieć, że siatkarz grający na co dzień we włoskim Sir Safety Perugia w pojedynku z początku lipca przeciwko Brazylii, jeszcze w fazie interkontynentalnej VNL, zdobył 22 punkty. Był zdecydowanym liderem drużyny.

Kto obok Leona błysnął w kadrze w Lidze Narodów, pomimo dużych rotacji Grbicia. Drugim najlepiej punktującym jest Bartosz Kurek. Nasz atakujący zanotował 75 punktów. Aż 70 z nich było konsekwencją skutecznego ataku, trzy blokiem i jeden asem. Kto uzupełnia podium? Tu niespodzianka, bo Artur Szalpuk. Czyli przyjmujący, którego w kadrze na finały zabrakło. Kolejno 64 pkt, 54 atakiem, 14 blokiem i 11 zagrywką.

Polska – Brazylia w czwartek, o której zagrają Biało-Czerwoni?

Znamy już jedną parę półfinałową turnieju finałowego VNL. Włosi zmierzą się z Amerykanami. Kto dołączy do tego duetu? W czwartek rozgrywane są kolejne mecze ćwierćfinałowe w Ergo Arenie.

Jako pierwsi na parkiecie w trójmiejskim obiekcie pojawili się Japończycy oraz Słowenia. Ten pojedynek wystartował o godzinie 17:00. Od 20:00 na boisku zameldują się za to gospodarze. Reprezentacja Polski powalczy o zwycięstwo z Brazylią.

Pojedynek będzie można zobaczyć zarówno na antenach TVP Sport, jak i Polsatu Sport. Dodatkowo internetowo za pośrednictwem m.in. strony TVP Sport oraz platformy Polsat Box Go. Wszystkie mecze turnieju dostępne będą na sportowych antenach Polsatu. Warto pamiętać, że piątek będzie dniem przerwy w turnieju w Trójmieście.

