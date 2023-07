Klub PlusLigi wzmacnia się przed Ligą Mistrzów. Do drużyny dołączył mistrz olimpijski

Pomimo trwających finałów Ligi Narodów najlepsi zawodnicy świata, a w zasadzie ich agenci negocjują z nowymi klubami. Topowe kluby PlusLigi wzmacniają się przed kolejną edycją Ligi Mistrzów, której losowanie odbyło się w środę 19 lipca.

Mistrz olimpijski zagra w PlusLidze

Spośród czołowych drużyn polskiej ligi do tej pory najspokojniej okienko transferowe wyglądało w Asseco Resovii Rzeszów, do której dołączyli tylko dwaj środkowi – Karol Kłos i Krzysztof Rejno. Mówi się także, że do zespołu trafi Stephen Boyer z Jastrzębskiego Węgla.

W piątek 21 lipca klub ogłosił transfer nowego przyjmującego. Do Toreya DeFalco i Klemena Cebulja dołączył Yacine Louati. 31-latek przenosi się do Rzeszowa z Turcji, gdzie występował w klubie Fenerbahçe HDI Sigorta. Jego nazwisko wcześniej było wymieniane w kontekście PGE Skry Bełchatów, ale ten klub zmaga się z problemami finansowymi.

Prezes Asseco Resovii: Jestem przekonany, że będzie ważnym ogniwem

To nie będzie pierwsza przygoda Yacine'a Louatiego z PlusLigą. W latach 2020-2021 Francuz reprezentował barwy Jastrzębskiego Węgla, z którym wywalczył Mistrzostwo Polski. W tamtym sezonie zdobył 251 punktów, w tym 28 bezpośrednio z zagrywki i 21 blokiem.

– Mam przyjemność poinformować naszych kibiców o podpisaniu kontraktu z Yacine Louatim. Francuski przyjmujący ma na swoim koncie wiele sukcesów klubowych i reprezentacyjnych. Wraz ze sztabem szkoleniowym jestem przekonany, że Yacine będzie ważnym ogniwem naszego zespołu – powiedział w klubowych mediach Piotr Maciąg, prezes Asseco Resovii.

Przyjmujący święcił wiele sukcesów z reprezentacją Francji i wywalczył m.in. srebro (2018), brąz (2021) i złoto (2022) Ligi Narodów, a także złoty medal Igrzysk Olimpijskich z 2021 roku. Louati będzie próbował pomóc trzeciej drużynie minionego sezonu PlusLigi w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. O wyjście z grupy B Asseco Resovia będzie walczyć z: Itasem Trentino (Włochy), Tours VB (Francja) i ACH Volley Lublana (Słowenia).

