Jastrzębski Węgiel długo nie płakał po stracie gwiazdy. Klub szybko znalazł zastępstwo

W piątek 21 lipca Jastrzębski Węgiel poinformował o rozwiązaniu kontraktu z Janem Hadravą za porozumieniem stron. Czeski zawodnik sam zwrócił się z prośbą do władz klubu o odejście z zespołu, bo otrzymał ofertę z tureckiego Galatasaray Stambuł. Zarząd wyraził zgodę na odejście zawodnika do Turcji.

Jastrzębski Węgiel szybko znalazł zastępstwo Jana Hadravy

Mistrzowie Polski długo nie płakali po stracie swojej gwiazdy, bo parę godzin po informacji o transferze, poinformowali o znalezieniu zastępstwa. „Z przyjemnością informujemy, że nasz Klub podpisał roczny kontrakt z atakującym reprezentacji Kanady Ryanem Sclaterem” – czytamy w komunikacie klubu.

Ryan Sclater jest piątym Kanadyjczykiem, który będzie występował w Jastrzębskim Węglu. Przed nim barw naszego Klubu bronili: Thomas Jarmoc, Jason De Rocco, Tontje Van Lankvelt i Graham Vigrass.

– Głównym powodem mojego przyjścia do Jastrzębskiego Węgla jest chęć gry na najwyższym możliwym poziomie, bycie częścią drużyny, którą tworzy tylu świetnych zawodników, od których można się dużo nauczyć. Chcę pracować w tym zespole na coś niesamowitego i wygrywać jak najwięcej spotkań – powiedział w klubowych mediach Ryan Sclater po ogłoszeniu transferu.

Adam Gorol: Cieszę się, że udało nam się znaleźć wartościowe zastępstwo

Ryan Sclater reprezentuje barwy kanady od 2017 roku. Wystąpił z nią na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, gdzie dotarł do ćwierćfinału. – Moje oczekiwania co do gry w Jastrzębskim Węglu i w Polsce to przede wszystkim siatkówka na najwyższym poziomie, dużo presji w każdym spotkaniu. To środowisko będzie pchało mnie do poprawiania swoich umiejętności jako zawodnika. Chcę się nauczyć wielu nowych rzeczy i po prostu nie mogę się doczekać, by oglądać tę pasję i ekscytację kibiców siatkówki w tym kraju – podkreśla Kanadyjczyk.

Na temat tego transferu wypowiedział się także prezes Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol. – Cieszę się, że w szybkim czasie udało nam się znaleźć wartościowe zastępstwo za Janka Hadravę. W jego miejsce trafia do nas zawodnik z doświadczeniem na arenie międzynarodowej zdobytym dzięki grze w niezłej reprezentacji, olimpijczyk, gracz mający za sobą występy w solidnej lidze francuskiej, który chce wskoczyć na jeszcze wyższy poziom. Współpraca ta powinna wyjść na dobre obu stronom – powiedział w klubowych mediach

Swoją zawodową karierę Kanadyjczyk rozpoczął w 2017 roku, kiedy podpisał kontrakt z niemieckim SVG Lueneburg. Tam spędził dwa sezony i przeniósł się do Francji na trzy lata, gdzie bronił barw Montpellier UC oraz Arago de Sete przez rok. W minionym sezonie występował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w zespole Al Jazira Sport Club.

