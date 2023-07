Reprezentant USA skomentował brak Bartosza Kurka. Siatkarz nie dowierzał

Polscy siatkarze mogą pójść w ślady swoich kolegów sprzed 11 lat i podobnie jak wtedy, tak i teraz zapewnić sobie złoto Ligi Narodów (dawniej Ligi Światowej) w meczu z Amerykanami. Kadra Grbicia w drodze do finału odprawiła Brazylijczyków oraz Japończyków. Stany Zjednoczone najpierw pokonały Francję, a następnie Włochów.

Erik Shoji zdziwiony brakiem Kurka

W fazie zasadniczej lepsi byli Amerykanie. Nie dali szans Polakom, zwyciężając w Rotterdamie 3:0. Od tego momentu Biało-Czerwoni grają już jednak tylko lepiej. Nie przegrali żadnego spotkania, poprawiając swoją dyspozycję. W meczu z Japonią kadra musiała sobie jednak radzić bez Bartosza Kurka, który znów boryka się z problemami zdrowotnymi. W jego miejsce wszedł Łukasz Kaczmarek i poradził sobie znakomicie. Atakujący Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle był drugim najskuteczniejszym graczem zespołu (19 punktów) po Wilfredo Leonie.

Amerykańscy siatkarze po swoim meczu, pewnie wygranym 3:0, byli wypytywani o Polaków. Sporo reprezentantów USA gra na co dzień w PlusLidze. Do tego grona można zaliczyć Erika Shojiego, libero Amerykanów. Gdy usłyszał pytanie o potencjalny skład Biało-Czerwonych, stwierdził, że słyszał o problemach zdrowotnych Bartosza Kurka. Dziennikarze oznajmili mu, że siatkarz na „99 procent” nie zagra także w meczu z USA. „Naprawdę? Na pewno?” – nie dowierzał Shoji. Pochodzący z Honolulu gracz skupił się po chwili na Kaczmarku, zespołowym koledze z ZAKSY, który zastąpił Kurka.

– Kiedy Kurek chodził po hotelu, było widać, że ma jakiś drobny uraz. W takim razie do gry wejdzie Łukasz, a ja znam go bardzo dobrze. Czy to dla mnie lepiej? Może i tak, ale to świetny zawodnik. Jestem podekscytowany. Gra przeciwko kolegom z drużyny czy przyjaciołom to najlepsze, co może mnie spotkać – powiedział libero cytowany przez „Interię”

Walka o medale VNL 2023

Zanim Polacy i Amerykanie wyjdą do walki o złoto, wcześniej kibiców w Gdańsku czeka rywalizacja o brąz pomiędzy Japończykami a Włochami.

