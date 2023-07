NA ŻYWO: Polska walczy z USA o złoto Ligi Narodów

Reprezentacja Polski siatkarzy już zapewniła sobie medal Ligi Narodów 2023, sprawiając, że po raz pierwszy historii biało-czerwony volley może pochwalić się krążkami tej imprezy zarówno w przypadku pań, jak i panów. Zawodnicy Nikoli Grbicia powalczą o złoto z Amerykanami, z którymi ostatnio poszło im bardzo słabo.

Polska przed szansą na złoto VNL 2023

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych przystępowała do turnieju finałowego w Gdańsku z pierwszego miejsca. To sprawiało, że teoretycznie mogła liczyć na najlepsze rozstawienie. W ćwierćfinale trafili jednak na ósmych Francuzów, których pozycja nie odzwierciedlała realnej siły. Zawodnicy Johna Sperawa potrzebowali tie-breaka do uporania się z mistrzami olimpijskimi. W półfinale było już znacznie łatwiej, bo Włosi nie postawili twardych warunków, przegrywając 0:3.

Polacy, trzeci zespół fazy zasadniczej VNL, rozpoczął zmagania w Gdańsku od pewnego zwycięstwa nad Brazylią 3:0. W sobotę mierzyli się z Japonią, która początkowo objęła prowadzenie. Na tym jednak skończyła się ich dominacja, bo po drugim, wyrównanym secie, pełną inicjatywę przejęli siatkarze Grbicia, zwyciężając ostatecznie 3:1.

Ostatni bezpośredni mecz pomiędzy ekipami z Europy i Ameryki Północnej miał miejsce kilka tygodni temu w Rotterdamie. Wówczas Amerykanie nie dali szans Polakom, zwyciężając do zera. Skutecznością błyszczał obecny zawodnik Asseco Resovii Rzeszów Torey Defalco.

Koniec walki o medale Ligi Narodów 2023

Polska najprawdopodobniej przystąpi do meczu bez Bartosza Kurka. Kapitan reprezentacji Polski skarży się na problemy zdrowotne, które uniemożliwiają mu grę. Podobnie jak w przypadku meczu z Japonią, tak i z Amerykanami należy spodziewać się od pierwszych minut Łukasza Kaczmarka.

Przed meczem o złoto odbędzie się rywalizacja o trzecie miejsce. Japończycy zagrają z Włochami o godzinie 17:00.

