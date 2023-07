Jego najbardziej obawia się trener Amerykanów. Wyjątkowe słowa przed finałem Ligi Narodów

Już dziś reprezentacja Polski stanie przed szansą zwycięstwa w czwartej edycji Ligi Narodów. Po pewnych zwycięstwach z Brazylią w ćwierćfinale (3:0) oraz Japonią w półfinale (3:1) przyszedł czas na starcie finałowe. Przeciwnikami Biało-Czerwonych będą siatkarze ze Stanów Zjednoczonych, którzy w fazie zasadniczej pokonali podopiecznych Nikoli Grbicia 3:0, a w ostatnim meczu wygrali z Włochami 3:0. Dotychczas Polacy dwukrotnie sięgali po brązowe medale (2019, 2022) i jeden srebrny w 2021. Kadra Nikoli Grbicia jest silna, a jeden z siatkarzy wzbudza podziw u trenera rywali.

Szkoleniowiec USA z szacunkiem o polskiej kadrze

Selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych, John Speraw przyznał, że wobec gry Polaków ma bardzo dużo szacunku i zdaje sobie sprawę, że jego kadrę czeka bardzo trudne spotkanie. Podkreślił też, że jego siatkarze nie są w optymalnej formie.

– Głębia składu reprezentacji Polski robi wrażenie, to wystarczy, by zrozumieć, jak trudne zadanie czeka każdego ich rywala. (...) Polska to poza tym jeden z najlepiej serwujących zespołów na świecie, złożony z zawodników o świetnych warunkach fizycznych, do tego wybitni środkowi... Mój Boże, można tak wymieniać i wymieniać (...) Nie powiedziałbym, że w tym momencie osiągnęliśmy topową dyspozycję, wciąż mamy sporo do poprawy – cytuje słowa Johna Sperawa „Super Express”.

Trener Amerykanów chwali reprezentanta Polski

Szczególnie w oko wpadła mu gra Wilfredo Leona, który w tegorocznej Lidze Narodów jest jednym z najlepszych siatkarzy reprezentacji Polski. Jego obawia się najbardziej.

– Zwracam uwagę na Wilfredo, bo to jeden z największych talentów siatkarskich globu. Musimy mieć na uwadze, co on potrafi zrobić na parkiecie i starać się ograniczyć jego moc – zauważył trener.

