Piękne obrazki po finale Ligi Narodów. Nikola Grbić skomentował zachowanie Bartosza Kurka i Aleksandra Śliwki

W zastępstwo za kontuzjowanego Bartosza Kurka kapitanem kadry w meczu przeciwko USA był Aleksander Śliwka, który udźwignął tę presję i doprowadził Biało-Czerwonych do triumfu w finale Ligi Narodów. Polacy wygrali 3:2 i po raz pierwszy zdobyli złoto VNL

Piękne obrazki po finale Ligi Narodów

Nasz atakujący docenił to, co zrobił jego młodszy kolega i postanowił mu to wynagrodzić. W związku z tym jeszcze przed oficjalną ceremonią wręczenia nagród za VNL 2023 Kurek i zaprosił Śliwkę do wspólnego odbioru trofeum. Przyjmujący specjalnie dla "Wprost" odniósł się do tego wydarzenia.

– Z pewnością to była poruszająca chwila. Nie chciałem iść z Bartkiem, to on jest kapitanem i tak jak wielokrotnie wspominałem, najważniejszą osobą w naszej grupie. Ale on zaciągnął mnie na to podium i bardzo mu dziękuję, miło z jego strony. Że mogłem razem z nim ten puchar podnieść. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i honor. Bardzo Bartkowi dziękuje. Doceniam to, jakim jest człowiekiem i bardzo docenia to też drużyna – zakończył poroszony zachowaniem „Kurasia” Śliwka.

Nikola Grbić skomentował zachowanie swoich liderów

Do tego zdarzenia odniósł się także Nikola Grbić w rozmowie z WP SportoweFakty, gdzie przyznał, że obaj siatkarze są prawdziwymi liderami swojego zespołu. – Bartek czasami bierze na siebie za dużo odpowiedzialności i zachowuje się, jakby był ojcem tych chłopaków. Jest perfekcjonistą, chciałby robić pewne rzeczy za innych. Jest bardzo ważny dla tej ekipy jako jej przywódca, jako ktoś, kto pcha innych do przodu, w kim mogą widzieć wzór do naśladowania – dodał.

- A Śliwka? Dla mnie jest niesamowitym graczem. Ma ogromne znaczenie dla drużyny. Jest jej spoiwem, umie pomagać innym i sprawiać, że stają się oni lepsi. Bardzo niewielu zawodników to potrafi. On jest jednym z nich i właśnie w tym, obok jego siatkarskich umiejętności, tkwi jego wielka wartość – zakończył.

