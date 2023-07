Giba docenił Aleksandra Śliwkę. Porównał go do siebie samego

Polscy siatkarze po raz pierwszy w historii sięgnęli po złoty medal Ligi Narodów. Faza finałowa, która odbyła się w Ergo Arenie w Gdańsku poszła Polakom znakomicie. W ćwierćfinale pokonali Brazylijczyków 3:1, następnie w półfinale trafili na Japończyków, pokonując ich tym samym rezultatem i nie innym Amerykanów w finale. Legendarni zawodnicy reprezentacji Brazylii Sergio i Giba byli obecni podczas finałowego starcia i z zachwytem spoglądali na grę siatkarzy Nikoli Grbcia.

Giba porównał Aleksandra Śliwkę do... siebie samego

Kiedy Giba i Sergio reprezentowali Brazylię, sięgnęli z tą reprezentacją po mistrzostwa we wszystkich rozgrywkach. Canarinhos sięgali wówczas trzykrotnie po mistrzostwo świata, w 2004 roku zdobyli złoto olimpijskie w Atenach, z kolei w Lidze Światowej od 2003 roku wygrali pięć finałów z rzędu i za każdym razem w składzie z Sergio i Gibą. Mimo tego legendarny przyjmujący twierdzi, że Polacy teraz są lepsi niż ich kadra. – Nie mówcie tego nikomu w mojej ojczyźnie, ale uważam, że wasza kadra jest jeszcze lepsza – powiedział Giba w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”. Dodatkowo wyróżnił Aleksandra Śliwkę, który jego zdaniem, gra bardzo podobnie do jego samego.

– On bardzo przypomina mnie samego. Ja też grałem zawsze nie tylko o zwycięstwo, ale chciałem, by jak najbardziej pomagać swojej drużynie. Zachowuje się jak prawdziwy kapitan, choć jest nim Bartosz Kurek. Zastąpienie Kurka w decydujących meczach w Gdańsku nie było łatwe, ale Łukasz Kaczmarek znakomicie poradził sobie w tej roli i udźwignął presję (...) Zatorski zagrał tak dobrze, że pozycja Sergio może być zagrożona, jeśli chodzi o to, kto stanowi światową czołówkę – stwierdził emerytowany brazylijski siatkarz.

Czytaj też:

Piękne obrazki po finale Ligi Narodów. Nikola Grbić skomentował zachowanie Bartosza Kurka i Aleksandra ŚliwkiCzytaj też:

Najnowszy ranking FIVB po Lidze Narodów. Rewelacja turnieju wyprzedziła mistrzów olimpijskich