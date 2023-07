Zaskakujący transfer wewnątrz PlusLigi. Jastrzębski Węgiel pozyskał nowego zawodnika

Po odejściu m.in. Stephena Boyera, Trevora Clevenota, Łukasza Wiśniewskiego czy Jana Hadravy Jastrzębski Węgiel szuka kolejnych wzmocnień, by powtórzyć sukces z zeszłego sezonu, a nawet, by go poprawić. Czeskiego atakującego zastąpił Kanadyjczyk Ryan Sclater, a ponadto do klubu dołączyli Mateusz Jóźwik, Jean Patry i Norbert Huber.

Zaskakujący transfer Jastrzębskiego Węgla

Teraz przedstawiciele klubu z Jastrzębia-Zdroju poinformowali o kolejnym, zaskakującym transferze. Do ekipy mistrza Polski na roczne wypożyczenie dołączył środkowy Aluronu CMC Warty Zawiercie – Adrian Markiewicz, który mierzy 213 cm wzrostu i ma 21 lat.

– Bardzo się ucieszyłem z propozycji Jastrzębskiego Węgla, bo jest to oferta z gatunku tych „nie do odrzucenia”. Chcę się rozwijać w szerokim tego słowa znaczeniu – zarówno jako siatkarz, ale też jako człowiek. Liczę na to, że będzie mi dane czerpać sporo doświadczenia od starszych kolegów – wyznał w klubowych mediach Adrian Markiewicz.

Kariera Adriana Markiewicza

Środkowy w bloku miniony sezon spędził w Tauron 1. Lidze, gdzie reprezentował barwy Lechii Tomaszów Mazowiecki. Łącznie wystąpił w 29 spotkaniach i zdobył 179 punktów. Adrian Markiewicz swoją przygodę z siatkówką zaczynał w juniorskich zespołach BBTS-u Bielsko-Biała, skąd trafił na trzy lata do SMS PZPS Spała.

Formalnie jest zawodnikiem Aluron CMC Warty Zawiercie, skąd był wypożyczany do klubów zaplecza PlusLigi. Ponadto środkowy ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. W zeszłym roku podczas rozgrywanych w Tarnowie Mistrzostw Europy U-22 sięgnął wraz z kadrą narodową po brąz.

Czytaj też:

Marcin Janusz dla „Wprost”: Każdy z nas marzy o sukcesie w ParyżuCzytaj też:

Włosi nie mogą zaakceptować nagrody dla Pawła Zatorskiego. „Zdumiewający wybór”