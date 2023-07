Bartosz Kurek przywdział opaskę i został królem tańca. To wideo podbiło serca kibiców

Polscy siatkarze znakomicie rozpoczęli sezon reprezentacyjny – dokładnie 23 lipca po raz pierwszy w historii wygrali Ligę Narodów, choć wcześniej mało kto spodziewał się, że będą w stanie to osiągnąć. Tym lepiej smakuje im zatem ostateczny triumf w tych prestiżowych rozgrywkach. Nic dziwnego, że po pokonaniu Stanów Zjednoczonych w zespole zapanowała euforia, a radości nie było końca. Po sukcesie znakomicie bawił się między innymi Bartosz Kurek.

Bartosz Kurek doznał kontuzji i nie grał w finale Ligi Narodów

Z kronikarskiego obowiązku wspomnimy, że w najważniejszym spotkaniu Ligi Narodów podopieczni Nikoli Grbicia stanęli naprzeciw drużyny uważanej za faworyta do zgarnięcia złotego medalu. We wcześniejszych spotkaniach Amerykanie grali znakomitą siatkówkę – efektywną i efektowną zarazem. Do tego już wcześniej, w fazie interkontynentalnej, udało im się pokonać Polaków.

W finale jednak to Biało-Czerwoni byli górą, ponieważ lepiej udźwignęli presję. Były momenty, gdy dominowali nad przeciwnikami, a znakomitą pracę wykonywali Aleksander Śliwka czy Łukasz Kaczmarek. Ten drugi niespodziewanie musiał zastąpić na parkiecie Bartosza Kurka, który doznał tajemniczej, choć bolesnej kontuzji.

Wideo z Bartoszem Kurkiem w roli głównej robi furorę

Mimo tego jednak kapitan cały czas przebywał z drużyną w Gdańsku, wspierał swoich kolegów po fachu i inspirował ich do znakomitej gry. Nic dziwnego, że po zakończeniu meczu Polski z Amerykanami bawił się równie dobrze co pozostali siatkarze. Jego taniec radości uchwyciły kamery Volleyball Wolrd, a nagranie z Kurkiem w roli głównej trafiło do sieci.

Widzimy na nim tańczącego atakującego z założoną na głowę opaską, które często nosili kibice na Filipinach. Kapitan Biało-Czerwonych otrzymał jedną od fanki i teraz postanowił ją przywdziać. Na jednej z gwiazdek widniał on sam, na drugiej… Tomasz Fornal. Tak przygotowany do zabawy Kurek bujał się do muzyki, a konkretnie piosenki „Lil boo thang” autorstwa Paula Russela. Wideo zostało podpisane w wymowny sposób. „Król tańca” – czytamy pod filmikiem.

