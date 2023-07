Fornal zmienia klub. To jego pierwszy transfer za granicę

W czwartek 27 lipca pojawiła się informacja, że trener VfB Friedrichshafen Volleyball Mark Lebedew znalazł czwartego przyjmującego. Jest nim Jan Fornal, brat reprezentanta Polski Tomasza, który na co dzień występuje w Jastrzębskim Węglu.

Pierwszy transfer Fornala za granicę

Przyjmujący zdecydował się podpisać roczny kontrakt z klubem znad Jeziora Bodeńskiego. „Wraz z podpisaniem kontraktu przez Fornala, planowanie składu na nadchodzący sezon zostało zakończone” – czytamy w komunikacie. Klub podaje, że trener Mark Lebedew ma zamiar regularnie stawiać na Jana Fornala.

– Oczywiście to też trochę zależy od rywalizacji w drużynie, ale taki jest plan – dodał Australijczyk.

Jan Fornal ma 28 lat i po raz pierwszy spróbuje swoich sił poza polską ligą. Lebedew tłumaczy kibicom swojego klubu, że jest to spowodowane tym, że „polska liga, nawet druga, jest tak niesamowicie silna, że polscy zawodnicy rzadko szukają takiej przygody za granicą”.

– Z drugiej strony, decyzja ta przemawia również za „naszym projektem” – podkreśla Lebiediew.

Jan Fornal: Chcę spróbować czegoś nowego

Na temat tego transferu wypowiedział się sam Fornal. – Chcę spróbować czegoś nowego i zawsze słyszę dobre rzeczy o tym klubie – mówił w klubowych mediach i dodał, że na temat odejścia za granicę rozmawiał również z bratem.

– Tomasz opowiadał mi przede wszystkim o Marku, jaki to świetny facet i trener. Friedrichshafen zawsze walczy, aby być z przodu. Takie podejście bardzo mi odpowiada – zaznaczył.

Mierzący 1,91 m Jan jest o dziewięć centymetrów niższy od swojego młodszego o dwa lata brata. Przez rok grali razem w SMS PZPS Spała w 2013 roku. Następnie Jan przeniósł się do Będzina i Warszawy, a ostatnio 28-latek grał w Gwardii Wrocław. W aklimatyzacji przyjmującemu może pomóc obecność innego Polaka – Michała Superlaka. „Z Supim znamy się naprawdę dobrze i jestem pewien, że pomoże nam to odnaleźć się we Friedrichshafen” – zdradza Jan Fornal.

Tak prezentuje się skład i sztab trenerski VfB Friedrichshafen Volleyball

Zawodnicy, średnia wieku: 24,0 lata:

Aleksa Batak, Sergio Carrillo (rozgrywający), Michał Superlak, Simon Tabermann Uhrenholt (atakujący), Marcus Böhme, Aleksandar Nedeljković, Severi Savonsalmi (środkowy bloku), Tim Peter, Jan Fornal, Jackson Young, Simon Kohn (przyjmujący), Nikola Peković (libero).

Sztab trenerski:

Mark Lebedew (główny trener), Constant Tchouassi (współtrener), Radomir Vemic (współtrener, skaut), Edvart Aasen (fizjoterapeuta).

