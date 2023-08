Tak Wilfredo Leon świętował 30. urodziny. „Nadział się” na żart jednego z kolegów

W niedzielę 23 lipca końca dobiegła tegoroczna edycja Ligi Narodów, w której Polacy pokazali się ze znakomitej strony. Choć początkowo, w fazie interkontynentalnej, nie zachwycali, to w play-offach pokazali najlepsze oblicze i zatriumfowali w całym rozgrywkach. Następnie naszych siatkarzy czeka rywalizacja w memoriale Huberta Wagnera i mistrzostwach Europy, ale zanim to nastąpi, należało naładować baterię. Jak to czyni Wilfredo Leon? Tym pochwalił się sam zainteresowany.

Wilfredo Leon świętuje okrągłe urodziny

Powszechnie wiadomo, że pochodzący z Kuby zawodnik nie jest typem imprezowicza, za to lubi nietypowe – jak na sportowca – formy wypoczynku. Swego czasu pochwalił się na przykład prywatną hodowlą cytrusów, co w zasadzie zaimponowało kibicom. Tym razem przyjmujący również postawił na taką formę relaksu, która przede wszystkim pozwala mu na spędzanie czasu w spokoju.

Co ciekawe urlop Wilfredo Leona zbiegł się z jego urodzinami – i to okrągłymi. 31 lipca skończył 30 lat. Teoretycznie mógłby więc zapragnąć hucznego świętowania. Nic bardziej mylnego. Zamiast tego gwiazdor reprezentacji Polski i Perugii ten wyjątkowy dzień spędził na łodzi, czym pochwalił się na Instagramie.

Reprezentant Polski zażartował z Wilfredo Leona

Na profilu siatkarza pojawiło się zdjęcie, na którym widać, jak stoi na skraju łódki z wędką w ręce i w ten sposób odpoczywa. „30 lat. To mój sposób na świętowanie. Dziękuje wszystkim za życzenia” – napisał krótko, aczkolwiek treściwie, pod umieszczoną fotografią. Wpis Leona w krótkim czasie polubiło ponad 20 tysięcy internautów.

O komentarz pokusił się też jeden z kolegów przyjmującego z reprezentacji Polski, a mianowicie Łukasz Kaczmarek. „Uuuu, ale kij naprężony, chyba jakiś shark” – napisał atakujący. Oprócz niego pod zdjęciem Leona można przeczytać wiele ciepłych wpisów skierowanych do siatkarza. Widać, że cieszy się on dużą sympatią kibiców, którzy w znakomitej większości postanowili złożyć mu życzenia.

