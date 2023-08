Sensacyjny transfer ŁKS Commercecon Łódź. Gwiazda zagra w Tauron Lidze

To zdecydowanie jeden z najgłośniejszych transferów tegorocznego okienka transferowego w Tauron Lidze. Amanda Campos Francisco to 35-letnia, bardzo doświadczona siatkarka, która w zeszłym sezonie zmagała się z wieloma problemami zdrowotnymi, jednak zdołała się już z nimi uporać. Teraz liczy na podbój najwyższej polskiej ligi siatkarskiej i nie ukrywa dużej ekscytacji tym, co na nią czeka pod skrzydłami Alessandro Chiappiniego.

Amanda Campos dołączyła do ŁKS Commercecon Łódź

Amanda Campos ma bardzo bogatą przeszłość siatkarską. W swojej karierze sięgnęła aż po dziesięć tytułów mistrzyni Brazylii, a jako reprezentantka kraju dwukrotnie zdobywała złoty medal mistrzostw Ameryki Południowej, a także jedno srebro Ligi Narodów. Dwa razy została wicemistrzynią kraju, a także zdobyła złoto Klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej. W 2017 roku wraz z kadrą narodową triumfowała w turnieju Volley Masters Montreux i Grand Prix. Dwukrotnie została także mistrzynią Ameryki Południowej i wywalczyła srebrny medal w Pucharze Wielkich Mistrzyń i Lidze Narodów.

Większość kariery spędziła w Brazylii. Reprezentowała takie kluby, jak, m.in.: Unilever Rio de Janeiro, Brasilia Volei i Sesc Rio de Janeiro Flamengo. Później przeniosła się do tureckiego PTT Spor Kulübü, gdzie spędziła trzy lata. Od najnowszego sezonu zostanie siatkarką ŁKS Commercecon Łódź, czyli mistrza Polski.

– Poprzedni sezon w Turcji spędziłam w dużej mierze na rehabilitacji, ale teraz nie mogę doczekać się rozpoczęcia sezonu i jestem gotowa do gry – powiedziała Amanda Campos w rozmowie z klubowymi mediami, dodając: – W ŁKS-ie grało kilka moich koleżanek i słyszałam same dobre rzeczy o tym klubie i jego niesamowitych kibicach – słuchamy.

