O której i gdzie oglądać transmisję z meczu Polska - Turcja? Polskie siatkarki wracają do gry

Drużyna prowadzona przez trenera Stefano Lavariniego zadziwiła siatkarski świat podczas rozgrywek Ligi Narodów 2023. Polki przebojem zawojowały fazę interkontynentalną, a następnie zgarnęły brązowe medale VNL w turnieju finałowym. Teraz nasze siatkarki przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do IO 2024 oraz ME. Naszą drużynę czekają trzy sparingowe pojedynki z niezwykle mocną reprezentacją Turcji.

Polska – Turcja w siatkówce kobiet, gdzie i o której oglądać?

Po krótkim odpoczynku Biało-Czerwone wracają do oficjalnych występów. Pierwsza okazja do przetestowania obecnej formy już w środę 2 sierpnia. W Krośnie Polki po raz pierwszy zmierzą się z Turczynkami. Kolejne dwa mecze zostaną rozegrane w piątek i sobotę (4-5.08) w Mielcu.

– Nie sądzę, że powinniśmy się spodziewać gry drugim składem. Lavarini mimo wszystko zdecyduje się na delegowanie jednej drużyny na kilku frontach. Do tego pamiętajmy o fajnych meczach sparingowych z Turczynkami na początku sierpnia. Kilka sezonów wcześniej te europejskie drużyny z samego szczytu nie chciały z nami grać. Cieszy fakt, że to również uległo zmianie i klasa sportowa naszej kadry jest doceniania – komentowała dla „Wprost” Dorota Świeniewicz to, w jakim momencie jest nasza reprezentacja.

Mecze Polska – Turcja będzie można zobaczyć na sportowych kanałach Polsatu. W środę początek transmisji o godzinie 17:50, w piątek o 17:30, a w sobotę o 18:00. W każdym z przypadków pojedynki będą pokazywane na Polsacie Sport. Dodatkowo Biało-Czerwone można będzie oglądać także w internecie dzięki platformie Polsat Box Go.

Powrót znanych postaci do reprezentacji Polski siatkarek

Warto dodać, że trener Lavarini w meczach z Turcją będzie mógł skorzystać z kilku zawodniczek więcej – względem kadry, którą dysponował na finiszu Ligi Narodów.

Do reprezentacji powracają m.in. po problemach zdrowotnych rozgrywająca Joanna Wołosz, środkowa Kamila Witkowska czy atakująca Malwiną Smarzek. Ciekawym będzie zobaczyć, jak kadra funkcjonuje, mając w swoich szeregach kolejne cenne postaci.

