Polscy siatkarze wracają do pracy. Tak wygląda dokładny grafik Biało-Czerwonych

Polscy siatkarze zawojowali tegoroczne rozgrywki VNL. Biało-Czerwoni po raz pierwszy w historii sięgnęli po złote medale. Po fazie interkontynentalnej Polacy byli trzecią drużyną w stawce, ale turniej finałowy w trójmiejskiej Ergo Arenie okazał się złoty dla naszych siatkarzy. W tym roku kadrę czeka jednak jeszcze walka w ME oraz o igrzyska olimpijskie.

Reprezentacja Polski siatkarzy powraca do treningów

Przypomnijmy, że ostatni mecz Biało-Czerwoni rozegrali w niedzielę 23 lipca. Polacy ograli w finale Ligi Narodów kadrę USA w czterech setach. Bohaterem pojedynku był Łukasz Kaczmarek, który w świetnym stylu zastąpił kontuzjowanego Bartosza Kurka.

MVP finałowego turnieju VNL wybrano za to Pawła Zatorskiego. Indywidualne wyróżnienia otrzymali również środkowy Jakub Kochanowski oraz przyjmujący Aleksander Śliwka. Teraz o Lidze Narodów trzeba już jednak zapomnieć. Jak informuje Andrzej Wołkowycki, kierownik męskiej kadry, panowie do treningów wracają 6 sierpnia.

W rozmowie dla TVP Sport Wołkowycki dodatkowo dopowiada, że Biało-Czerwoni na turniej ME wylecą 28 sierpnia. Dla Polaków to będzie drugie wyzwanie tego roku reprezentacyjnego. Biało-Czerwoni są jedynymi z faworytów do walki o złoto podczas turnieju (28 sierpnia – 16 września). Obrońcami tytułu jest reprezentacja Italii.

Memoriał Huberta Jerzego Wagnera ważnym sprawdzianem

Po zgrupowaniu w Zakopanem Biało-Czerwoni zagrają w tradycyjnym, towarzyskim turnieju imienia legendarnego selekcjonera. Hubert Jerzy Wagner to ten człowiek, który zdobył z polskimi siatkarzami zarówno złoto olimpijskie (1976), jak i złoto MŚ (1974).

Memoriał jego imienia odbywa się od 2003 roku. W tegorocznej edycji w krakowskiej Tauron Arenie zagrają, poza Polakami, reprezentacje: Słowenii, Francji oraz Italii. Będzie to jubileuszowa, XX edycja (18-20 sierpnia) rywalizacji siatkarskiej ku pamięci wielkiego trenera.

