Uraz siatkarki może zmienić wszystko. Stefano Lavarini zabrał głos

Reprezentacja polskich siatkarek ma za sobą dobry okres, w którym poza jedną porażką z Chinkami 0:3 odniosły sześć zwycięstw, zajmując trzecie miejsce w Lidze Narodów. W meczu o brązowy medal pokonały Amerykanki 3:2, a triumfatorkami całych zawodów zostały Turczynki. Na początku sierpnia zawodniczki Stefano Lavariniego zmierzyły się z mistrzyniami omawianego turnieju w meczu towarzyskim i zwyciężyły go 3:1. Już wkrótce odbędą się mistrzostwa Europy, na których to właśnie Polki i ich ostatnie przeciwniczki są faworytkami. O powrót do zdrowia walczy Martyna Czyrniańska.

Stefano Lavarini wprost o kontuzji Martyny Czyrniańskiej

Polskie siatkarki przebywają obecnie w Mielcu, gdzie rozegrają serię meczów sparingowych z reprezentantkami Turcji. Ich pierwsze spotkanie odbyło się w Krośnie i to właśnie tam Biało-Czerwone odniosły zwycięstwo, natomiast 4 i 5 sierpnia zagrają dwa kolejne pojedynki. Przed pierwszym meczem pojawił się problem, ponieważ Martyna Czyrniańska nabawiła się urazu mięśniowego. Mimo tego Stefano Lavarini zapewnił, że 19-latka zostanie z zespołem i będzie pracowała indywidualnie, gdyż uważa ją za bardzo ważną część drużyny.

– Problemy mięśniowe Martyny Czyrniańskiej wymagają innego trybu pracy i indywidualnego podejścia. Martyna zostaję nadal z grupą, ponieważ podlega codziennej kontroli i działaniom regeneracyjnym. Jest ważną częścią zespołu, dlatego sztab szkoleniowy i medyczny dokłada wszelkich starań, aby w bezpieczny sposób przygotować ją do nadchodzących mistrzostw Europy. W innym wypadku będzie przygotowywać się do turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi – cytuje słowa włoskiego szkoleniowca serwis polsatsport.pl.

Martyna Czyrniańska z hukiem weszła do reprezentacji Polski. Błyskawicznie zaadaptowała się w drużynie Stefano Lavariniego, jednak przed trafieniem pod jego skrzydła, musiała przejść bardzo trudną drogę. Karierę rozpoczęła w drużynie UKS Dwójka Krynica, po czym przeniosła się do SMS PZPS Szczyrk. Stamtąd jej ścieżka prowadziła przez ekipy Elite Volley Kraków i Energę MKS Kalisz. Obecnie jest zawodniczką Eczacibasi Stambuł, czyli wicemistrza Turcji.

