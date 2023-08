Apel Nikoli Grbicia do kibiców. I to w języku polskim!

Po zdobyciu pierwszego, historycznego triumfu w Lidze Narodów kadrowicze dostali od Nikoli Grbicia dwa tygodnie wolnego. Na urlop udał się również sam trener, który chciał spędzić czas z rodziną. Wyraził wówczas nadzieję, że siatkarze, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi, Mateusz Bieniek i Bartosz Kurek, do tej pory wyzdrowieją. Teraz w trakcie zgrupowania, które rozpoczęło się 5 sierpnia w Zakopanem, serbski szkoleniowiec przekazał kilka informacji dla kibiców.

Polscy siatkarze przebywają w Zakopanem

28 sierpnia ruszają mistrzostwa Europy siatkarzy i celem reprezentacji Polski będzie wywalczenie medalu. Obecnie siatkarze przebywają pod Tatrami, gdzie wspólnie z Nikolą Grbiciem przygotowują się do dalszych gier, co poniekąd jest nawiązaniem do czasów, w których selekcjonerem był Vital Heynen.

– Jedziemy do Zakopanego, by przez 10 dni zrobić bazę pod mistrzostwa Europy. Ale, mówiąc szczerze, to będzie bardziej praca pod kątem kwalifikacji olimpijskich. Nie jest tak, że nie obchodzą mnie mistrzostwa Europy, ale kwalifikacje to nasz najważniejszy cel. By być gotowym do jego realizacji, musimy być w świetnej formie na ME. Po nich nie ma czasu na budowanie nowego szczytu formy – mówił Nikola Grbić.

Nikola Grbić w języku polskim zwrócił się do kibiców

Tuż po rozpoczęciu zgrupowania w mediach społecznościowych, a dokładnie na profilu Polska Siatkówka, który jest powiązany z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz reprezentacją Polski, pojawiło się krótkie wideo z Nikolą Grbiciem. Szkoleniowiec w języku polskim zwrócił się do kibiców, informując, że rozpoczynają przygotowania do walki o kolejne sukcesy. Podziękował również za wsparcie w poprzednich zawodach.

– Dzień dobry. Rozpoczynamy przygotowania do kolejnego turnieju. W Gdańsku byliście wspaniali. Dziękujemy za doping. My gramy dla was – powiedział Serb.

