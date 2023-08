Nikola Grbić wskazał dwa nowe nazwiska. „Dowołania” do kadry siatkarzy przed ME

Tak jak informowaliśmy kilka dni temu, po okresie krótkiego odpoczynku, zasłużonego względem sukcesu w Lidze Narodów, polska reprezentacja siatkarzy wróciła do pracy. Biało-Czerwoni w weekend 5-6 sierpnia spotkali się w Zakopanem. To w stolicy polskich gór polska drużyna będzie się przygotowywać do nadchodzących mistrzostw Europy.

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni sięgnęli po historyczny, pierwszy złoty medal Ligi Narodów. Polacy w finale rozegranym w trójmiejskiej Ergo Arenie ograli 3:1 Amerykanów. MVP turnieju finałowego wybrano Pawła Zatorskiego, w „drużynie marzeń” znaleźli się za to Aleksander Śliwka, Łukasz Kaczmarek i Jakub Kochanowski.

Drużyna pod wodzą trenera Nikoli Grbicia ma jednak kolejne wyzwania na horyzoncie po zwycięstwie w VNL. Teraz czas na przygotowania w Zakopanem, a następnie towarzyski Memoriał im. Huberta Jerzego Wagnera (Kraków, 18-20 sierpnia) i mistrzostwa Europy.

Jak poinformowało TVP Sport, do składu Biało-Czerwonych, który znaliśmy już wcześniej m.in. z wyborów Serba na turniej finałowy VNL, dowołanych zostanie jeszcze dwóch siatkarzy. To środkowy Mateusz Poręba, obecnie przebywający na Uniwersjadzie w Chinach (w poniedziałek 7 sierpnia Polacy grają o złoto) i atakujący Bartłomiej Bołądź.

Kadra Polski na zgrupowanie w Zakopanem:

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz



Atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek, Bartłomiej Bołądź



Środkowi: Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Jakub Kochanowski, Karol Kłos , Mateusz Poręba



Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal, Wilfredo Leon



Libero: Paweł Zatorski, Jakub Popiwczak

Co ze zdrowiem Bartosza Kurka i Mateusza Bieńka?

Powołanie Bołądzia to odpowiedź na ostatnie problemy zdrowotne kapitana kadry. Bartosz Kurek nie zagrał m.in. w meczu o złoto VNL 2023, bardzo dobrze zastąpiony przez Łukasza Kaczmarka. „Kuraś” najpewniej będzie wracał do odpowiedniej dyspozycji, a Bołądź z pewnością przyda się do treningu dla polskiego teamu.

Dowołanie Poręby może mieć podobne, drugie dno, w kwestii zdrowia Mateusza Bieńka. „Bieniu” podczas turnieju finałowego VNL również doznał urazu. Został na boisku zastąpiony przez Norberta Hubera, ale zapewne większy wachlarz możliwości wśród środkowych (pamiętając o Karolu Kłosie) to dla Grbicia bardziej komfortowe położenie.

