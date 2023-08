Mistrz Polski znalazł nowy klub. Zaskakujący kierunek

Po historycznym sezonie 2022/23 Jastrzębskiego Węgla, w którym klub dotarł do pierwszego finału Ligi Mistrzów, w którym przegrał z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle i po zgarnięciu mistrzostwa Polski, wielu zawodników zdecydowało się odejść. Z zespołem pożegnali się m.in. Stephen Boyer, Trevor Clevenot, Łukasz Wiśniewski, Maksymilian Granieczny, Jan Hadrava i Dawid Dryja.

Mistrz Polski znalazł nowy klub

Wielu z nich zdecydowało się pozostać w PlusLidze, jak np. Boyer, który trafił do Resovii, czy Clevenot (Aluron CMC Warta Zawiercie). Na inny ruch zdecydował się środkowy Dawid Dryja, który obrał dość zaskakujący kierunek.

O zakontraktowaniu mistrza Polski poinformował na swojej stronie na Facebooku prezes ukraińskiego klubu Dnipro, Wołdymir Dubiński. „David to zawodnik na najwyższym poziomie i bardzo się cieszę, że fani Prometeusza i ukraińskiej Superligi będą mogli oglądać jego grę na żywo” – czytamy w komunikacie klubu.

„Siatkarz urodził się 21 lipca 1992 roku i ma 201 cm wzrostu. Przez całą swoją karierę sportową Dawid występował w jednych z najsilniejszych rozgrywek klubowych – polskiej PlusLidze. Grał w Resovii, Czarnych Radom i Jastrzębskim, z którym w minionym sezonie został srebrnym medalistą Ligi Mistrzów oraz zdobył Superpuchar Polski i mistrzostwo kraju” – dodano.

Zaskakujące zastępstwo środkowego

Miejsce Dawida Dryi zajął Adrian Markiewicz, który trafił do klubu na zasadzie wypożyczenia z Warty Zawiercie. Zawodnik mierzy 213 cm wzrostu i ma 21 lat. – Bardzo się ucieszyłem z propozycji Jastrzębskiego Węgla, bo jest to oferta z gatunku tych „nie do odrzucenia” – powiedział po transferze.

Poza Markiewiczem ekipę mistrza Polski wzmocnili Mateusz Jóźwik, Jean Patry, Norbert Huber, Ryan Sclater i Marko Sedlacek.

