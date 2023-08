Dramat polskiej siatkarki. Nie pojedzie na mistrzostwa Europy

Już niebawem rozpocznie się impreza sportowa, na którą czekało wielu kibiców z Polski i całej Europy. Na dniach siatkarki wezmą udział w mistrzostwach Europy. Podczas tego turnieju nie zabraknie Polek, które są podbudowane brązowym medalem Ligi Narodów.

Gwiazda reprezentacji Polski doznała kontuzji

Niestety nie wszystkie zawodniczki są w pełni sił. Co prawda, do składu wracają Joanna Wołosz i Kamila Witkowska, ale wciąż brakuje m.in. Zuzanny Góreckiej, która do gry wróci dopiero w lutym. Ponadto kontuzji doznała jedna z powracających do kadry gwiazd – Malwina Smarzek. O tym, co się stało podczas zgrupowania poinformował selekcjoner reprezentacji Polski – Stefano Lavarini.

„Zdecydowałem, że na pozycję drugiej atakującej na mistrzostwa Europy wezmę Monikę Gałkowską, podobnie z resztą jak wyglądało to w przypadku VNL i ostatnich mistrzostw świata. W związku z tym rozmawialiśmy z Malwiną Smarzek o jej ewentualnej pomocy kadrze w roli przyjmującej” – podał.

Stefano Lavarini: Odbyliśmy rozmowę z Malwiną Smarzek

Włoski szkoleniowiec poinformował, że podczas ostatnich meczów towarzyskich w Mielcu, „Mali” po wylądowaniu po ataku odczuła dyskomfort w stopie. „Był to pewien rodzaj zapalenia. To nie był duży problem, ale przez kilka dni musiała odpoczywać i się regenerować. We wtorek mieliśmy kontrolę u lekarza, na której okazało się, że Malwina będzie mogła wrócić do treningów od piątku, być może stopniowo, a nie od razu w pełnym wymiarze. Jedyny problem jest taki, że czas do mistrzostw Europy jest naprawdę krótki” – powiedział dla pzps.pl.

„We wtorek odbyliśmy rozmowę i zgodziliśmy się, że wyjazd na turniej po zaledwie dwóch dniach na przystosowanie się do pozycji, na której Malwina nie jest przyzwyczajona grać, nie jest wystarczający dla obojga z nas – obydwoje nie bylibyśmy pewni tego czy jest gotowa do rywalizacji w ważnym turnieju; byłoby to raczej jedynie zaadaptowanie się na ostatnią chwilę do tej pozycji. Właśnie dlatego wspólnie zdecydowaliśmy, że lepiej będzie się zatrzymać i nie czekać do ostatnich dni, ponieważ mieliśmy wspólne odczucia, że czasu jest niewystarczająco wiele. Dlatego też będę korzystał z tych lub innych zawodniczek, które ciągle rozważaliśmy” – dodał.

twitter

Stefano Lavarini znalazł zastępstwo

Selekcjoner poinformował, że do grupy dołączyła Weronika Szlagowska. „Możemy więc ponownie przedstawić Werę, która miała okazję już z nami pracować i grać. Z grupy obecnej w Spale wyłonię czternastkę na mistrzostwa” – zakończył.

Lista zawodniczek, z których wybiera Stefano Lavarini:

Rozgrywające: Alicja Grabka, Marlena Kowalewska, Julia Nowicka, Katarzyna Wenerska, Joanna Wołosz

Atakujące: Monika Gałkowska, Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska

Środkowe: Weronika Centka, Aleksandra Gryka, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Anna Obiała, Joanna Pacak, Dominika Pierzchała, Kamila Witkowska

Przyjmujące: Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Karolina Drużkowska, Monika Fedusio, Zuzanna Górecka, Martyna Łukasik, Julita Piasecka, Olivia Różański, Weronika Szlagowska

Libero: Izabela Lemańczyk, Justyna Łysiak, Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska

Czytaj też:

Olivia Różański zaskoczyła wyznaniem. Zwróciła uwagę na ważną rzeczCzytaj też:

Martyna Łukasik dla „Wprost”: Stefano Lavarini od początku w nas wierzył. Pokazałyśmy, że Polski też trzeba się obawiać