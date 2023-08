Nikola Grbić mocno zaskoczył. Zasłona dymna czy przemyślany plan?

Już niebawem rozpocznie się impreza, na którą czekają wszyscy kibice siatkówki, a mianowicie mistrzostwa Europy. Zdawałoby się, że turniej ten będzie ważny także dla Biało-Czerwonych, ale czy na pewno? W tej kwestii dość zaskakująco wypowiedział się Nikola Grbić, który tym samym mocno zaskoczył w kontekście najbliższych celów swojej drużyny.

Nikola Grbić i reprezentacja Polski ze złotym medalem

Apetyty kibiców co do medali zostały bowiem dość mocno rozbudzone w trakcie Ligi Narodów. Co prawda nasi siatkarze nie rozpoczęli jej najlepiej, ale faza interkontynentalna posłużyła naszemu selekcjonerowi jako poligon doświadczalny. Serb sprawdzał wówczas, czy któryś zawodnik z drugiego szeregu będzie w stanie rywalizować z największymi gwiazdami kadry i przebić się do zespołu. Ostatecznie tak się nie stało, a kiedy do rywalizacji wrócili podstawowi siatkarze, szybko odzyskali formę i zdobyli złoty medal.

Można było wręcz żałować, że niebawem czeka nas przerwa w rozgrywkach i dopiero pod koniec sierpnia – po memoriale Huberta Jerzego Wagnera – Biało-Czerwoni znów pojawią się na parkietach w meczach o stawkę. Tym razem przyjdzie im rywalizować mistrzostwach Europy, co do których Grbić ma dość osobliwe podejście.

Osobliwe podejście Nikoli Grbicia

W rozmowie z Polską Agencją Prasową nasz selekcjoner przyznał, iż… Nie jest to dla niego priorytetowy turniej, a zgrupowanie w Spale, które właśnie trwa, przebiega raczej pod kątem przygotowań do kwalifikacji olimpijskich. Następnie wyjaśnił, że wcale nie lekceważy turnieju związanego ze Starym Kontynentem, ale absolutnie najważniejsze są Igrzyska Olimpijskie i spokojny awans do nich.

To dość zaskakujące postawienie sprawy, choć jednocześnie nie oznacza ono, że w mistrzostwach Europy znów będą grać rezerwowi, a Polacy nie powalczą o najwyższe laury. Wręcz przeciwnie, podczas tych rozgrywek na parkiecie będziemy oglądać największe gwiazdy drużyny, pokroju Wilfredo Leona, Aleksandra Śliwki czy Bartosza Kurka, jeśli pozwoli mu na to zdrowie.

Mistrzostwa Europy 2023 – terminarz meczów polskich siatkarzy

Wspomniane mistrzostwa Europy rozpoczną się 28 sierpnia i potrwają do 16 września. Na pierwszy mecz z udziałem Biało-Czerwonych trzeba będzie jednak chwilę poczekać. Podopieczni Nikoli Grbicia będą rywalizowali w Macedonii Północnej, a następnie, o ile przejdą do play-offów, we Włoszech.

Polska – Czechy (31 sierpnia o 20:00)

Holandia – Polska (1 września o 20:00)

Polska – Macedonia Północna (3 września o 20:00)

Polska – Dania (5 września o 20:00)

Czarnogóra – Polska (6 września o 17:00)

