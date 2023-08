Dodatkowa okazja do obejrzenia siatkarzy. Polacy zagrają tuż przed ME

Po złocie Ligi Narodów 2023 polscy kibice mocno wyczekują kolejnych imprez z udziałem polskich siatkarzy. Turniej finałowy w Gdańsku połączony ze sportowym sukcesem sprawił, że sympatycy jeszcze mocniej śledzą informacje związane z zawodnikami Nikoli Grbicia. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera będzie cieszył się ogromną popularnością.

Polscy siatkarze zagrają dodatkowy sparing

Do Krakowa na turniej przyjadą reprezentacje Słowenii, Francji oraz Włoch. Przez trzy dni kibice w stolicy Małopolski zobaczą pokazy wielkiej siatkówki. Jakby tego było mało, Polski Związek Piłki Siatkowej przygotował dla kibiców kolejną, ostatnią szansę, by zobaczyć na żywo reprezentantów kraju przed wylotem na mistrzostwa Europy do Macedonii Północnej. Jak poinformował związek w swoich mediach społecznościowych, 26 sierpnia o godzinie 18:00 odbędzie się towarzyski mecz Polska – Ukraina. Miejscem spotkania będzie łódzka Atlas Arena, która w październiku ugości również siatkarki w ramach kwalifikacji olimpijskich.

Ukraina w ostatnich miesiącach często przebywała w Łodzi, która robiła za ich dom w ramach rozgrywek Złotej Ligi Europejskiej. Zawodnicy Ugisa Krastinsa, ćwierćfinaliści ostatnich mistrzostw świata, zdobyli w tym roku srebro LE. Otrzymali tym samym możliwość walki o Ligę Narodów 2024 poprzez Challenger Cup. Zespół z Olehem Płotnyckim w składzie przegrał jednak w półfinale z Turcją, tym samym rywalem, który pokonał ich w finale Ligi Europejskiej.

Polacy zagrają o medal mistrzostw Europy

Polska zagra w grupie C mistrzostw Europy wraz z Macedonią Północną (współgospodarzami imprezy), Czarnogórą, Holandią, Czechami oraz Danią. Pierwszymi rywalami będą sąsiedzi z południa, Czesi. Mecz odbędzie się 31 sierpnia o godzinie 20:00.

