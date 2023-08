Asseco Resovia potwierdziła transfer przyjmującego. Był wyróżniającą się postacią minionego sezonu

Asseco Resovia Rzeszów to trzecia drużyna minionego sezonu PlusLigi. Jak na czołową drużynę przystało, wzmacnia się przed walką w Lidze Mistrzów. Do tej pory do zespołu dołączyli tacy zawodnicy jak Karol Kłos, Yacine Louati, Adrain Staszewski, Stephen Boyer, czy Krzysztof Rejno. Z kolei z drużyną pożegnali się Tomasz Piotrowski, Bartłomiej Krulicki, Maciej Muzaj, Mauricio Borges i Jan Kozamernik.

Asseco Resovia potwierdziła transfer przyjmującego

Rzeszowianie wciąż nie mają zamkniętego składu i poinformowali o zakontraktowaniu kolejnego przyjmującego. Jest nim dobrze znany polskim kibicom Jonas Kvalen, który w sezonie 2012/13 grał w Indykpolu AZS Olsztyn. A w zeszłym sezonie wrócił do PlusLigi w barwach beniaminka – Barkomu Każany Lwów. W trakcie dwóch sezonów rozegranych w polskiej lidze zdobył 258 punktów, w tym 14 bezpośrednio z zagrywki i 28 blokiem. Nie zagrzał jednak tam długo miejsca, bo jego dobre występy przyciągnęły uwagę działaczy Resovii.

– Jest mi miło poinformować o podpisaniu kontraktu z Jonasem Kvalenem. Jonas w minionym sezonie był wyróżniającym się zawodnikiem drużyny Barkom-Każany Lwów. Wierzę, że jego umiejętności i doświadczenie pomogą naszej drużynie w nadchodzącym sezonie – powiedział w klubowych mediach Piotr Maciąg, prezes Asseco Resovii.

Przebieg Kariery Jonasa Kvalena:

W swojej karierze 31-letni już przyjmujący dwukrotnie zdobył mistrzostwo Szwajcarii i Superpuchar Szwajcarii (2018 i 2019). Na swoim koncie ma także srebrne medale mistrzostw Norwegii (2012 i 2014) i brązowy medal mistrzostw Belgii (2016).

2023- Asseco Resovia Rzeszów

2022-2023 Barkom-Każany Lwów

2021-2022 FC Tokyo

2020-2021 Al Ain Club

2020-2021 Tokat Belediye Plevnespor

2019-2020 VC Greenyard Maaseik

2017-2019 Lausanne UC

2016-2017 Basi Grafiche Lagonegro

2015-2016 Prefaxis Menen

2014-2015 VC Argex Duvel Puurs

2013-2014 Førde VBK

2012-2013 Indykpol AZS Olsztyn

2011-2012 Førde VBK

Sukcesy:

NEVZA: złoto 2012

Puchar Norwegii: srebro 2012, 2014

Mistrzostwa Norwegii: srebro 2012, 2014

Mistrzostwa Belgii: brąz 2016

Mistrzostwa Szwajcarii: złoto 2018, 2019

Superpuchar Szwajcarii: złoto 2018, 2019

