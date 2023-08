Rewolucja w Skrze Bełchatów trwa. Klub ogłosił kolejny transfer

Ciąg dalszy wielkich zmian w PGE Skrze Bełchatów. Po fatalnym sezonie zakończonym na 12. lokacie i problemach finansowych zaczęto budować zespół od nowa. Ze składu z poprzedniej kampanii pozostało tylko dwóch zawodników – Grzegorz Łomacz i Jakub Rybicki. Reszta zdecydowała się odejść i pozostać w PlusLidze, jak m.in. Karol Kłos i Mateusz Bieniek, albo udać się za granicę jak np. Filippo Lanza.

Skra Bełchatów ogłosiła kolejny transfer

Do klubu do tej pory przyszli Mateusz Mika, Benjamin Diez, Dawid Konarski, Łukasz Wiśniewski, Bartłomiej Lipiński, Wiktor Nowak, Bartłomiej Lemański, Mateusz Poręba, Przemysław Kupka i Adrian Aciobanitei. Teraz klub z Bełchatowa poinformował o ściągnięciu w swoje szeregi nowego libero, który ma być zmiennikiem Benjamina Dieza.

Wsparciem dla Francuza w przyszłym sezonie będzie 29-letni Kajetan Marek, wychowanek BBTS-u Włókniarz Bielsko-Biała. W sezonie 2021/2022 libero związał się z drużyną MKS Będzin i reprezentował jej barwy przez dwa sezony, rozgrywając 45 spotkań. Wraz z będzińską drużyną Kajetan Marek dwukrotnie sięgnął po wicemistrzostwo Tauron 1. Ligi. W sezonie 2022/2023 znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej przyjmujących zawodników Tauron 1. Ligi, uzyskując pozytywne przyjęcie na poziomie niespełna 62 procent.

Kajetan Marek: Wcześniej angaż w Skrze mógł być jedynie w sferze marzeń

Jak sam podkreśla, gra w takim klubie jak PGE GiEK Skra Bełchatów jest dla niego dużym wyróżnieniem – Dołączenie do takiej drużyny, jak Skra Bełchatów jest dla mnie bardzo ekscytujące i emocjonujące. To dla mnie duże wyróżnienie, że klub zdecydował się zaproponować mi kontrakt i traktuję to jako swoistą nagrodę za ostatnie sezony – powiedział w klubowych mediach nowy nabytek klubu.

– Za czasów mojej młodzieżowej przygody z siatkówką, Skra była na absolutnym topie i wówczas angaż w niej mógł być jedynie w sferze marzeń. Jest to dla mnie duża sprawa i postaram się dołożyć cegiełkę w pisaniu dalszej historii PGE GiEK Skry Bełchatów – podkreślił.

