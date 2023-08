Gigantyczne problemy Nikoli Grbicia. Bartosz Kurek i Mateusz Bieniek walczą z czasem

Wielkimi krokami zbliżają się siatkarskie mistrzostwa Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się w grupie C z Macedonią Północną, Czarnogórą, Holandią, Czechami i Danią. Po wygraniu Ligi Narodów nastroje w kadrze powinny być pozytywne, a niestety nie są. Wszystko przez kontuzje, które trapią gwiazdy naszej reprezentacji.

Nikola Grbić ujawnia szczegóły kontuzji Bartosza Kurka

Jak wyznał w Polsacie Sport Bartosz Kurek, będzie starał się wrócić do zdrowia na nadchodzące mistrzostwa Europy. Jednak nie gwarantuje, że będzie na nich prezentował najwyższą formę. – Nie biorę jeszcze udziału w pełnym treningu. Podążam swoim indywidualnym torem, który obraliśmy z fizjoterapeutami, trenerem i trenerami przygotowania fizycznego. Plan jest taki, żeby wyrobić się na mistrzostwa Europy. Może ta forma na początku turnieju nie będzie jakaś super idealna, ale chciałbym już tę kontuzję wyleczyć, zapomnieć o niej i grać w pełnym wymiarze – powiedział Kurek.

Teraz więcej na temat stanu zdrowia naszego kapitana na łamach TVP Sport wypowiedział się Nikola Grbić, który ma w związku z tym spore problemy. – W tym momencie Bartosz Kurek nie może skakać. Wykonuje więc pierwszą część treningu – ćwiczy elementy obronne i tym podobne. Wykonuje jedynie kontrolowane zadania przy ćwiczeniach bloku. Kiedy gramy sześć na sześć, nie uczestniczy w treningu – zdradził.

Selekcjoner dopytywany, jak poważny jest jego uraz odparł, że wszystko idzie zgodnie z planem, który zakłada, że jeszcze nie będzie skakał. – Chcemy go najpierw wzmocnić, a to jest pewien proces. Musi na to pracować każdego dnia, co też robi. Potrzebuje czasu, by zacząć uczestniczyć w normalnym treningu siatkarskim. Dlatego właśnie Bartłomiej Bołądź jest z nami i będzie nas wspierał do momentu, w którym Bartek Kurek wróci do pełni dyspozycji zdrowotnej – podkreślił.

Trenować nie może również Mateusz Bieniek

Serbski szkoleniowiec poinformował również, że Mateusz Poręba dołączył do zespołu, bo Mateusz Bieniek nie może obecnie trenować. Ma to związek z problemem stopy, który miał już podczas tegorocznej Ligi Narodów.

– Na ten moment nie wiadomo, kiedy wróci do treningów. Nie zmienia to faktu, że są z nami dwaj trenerzy przygotowania fizycznego, dwaj fizjoterapeuci, więc jesteśmy bardzo zadowoleni ze sztabu. Gdy wszyscy będą zdrowi na sto procent, wtedy skrócimy listę – zakończył.

