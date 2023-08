Polski siatkarz nie miał złudzeń co do szans gry w kadrze. Wyjawił plan na przyszłość

Polscy siatkarze po zdobyciu złota Ligi Narodów mają wiele powodów do zadowolenia. Pokazali wielką moc przed własną publicznością oraz wlali w sympatyków nadzieję, że również na mistrzostwach Europy Biało-Czerwoni powalczą o pełną pulę. W międzyczasie duży sukces osiągnęła również akademicka kadra Polski, która z Uniwersjady z Chengdu przywiozła srebro.

Michał Gierżot szczerze o szansach na grę w kadrze

Zawodnicy Dariusza Luksa przez cały turniej szli niczym burza. Do finału nie stracili nawet seta. W meczu o złoto byli jednak bezradni wobec dobrej gry Włochów. Zawodnicy z Półwyspu Apenińskiego obronili tytuł wywalczony przed czterema laty w Neapolu.

Jednym z głównych bohaterów był Michał Gierżot. Młody zawodnik dał się poznać z dobrej strony rywalizując dla PSG Stali Nysa w PlusLidze. Dobrą grą zapracował na powołanie od Nikoli Grbicia, lecz kontuzja przeszkodziła mu na udziale w pierwszym turnieju VNL. Na kolejne Serb stawiał już na sprawdzonych graczy. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty urodzony w Policach siatkarz wypowiedział się nt. swoich szans i tego, że zdawał sobie sprawę z ogromnej konkurencji na swojej pozycji.

– Wiem, jacy przyjmujący są w reprezentacji Polski, dlatego nie miałem żadnych oczekiwań co do mojej roli. Bardzo się cieszę, że w ogóle mogłem tam być łącznie przez prawie miesiąc. Sportowo ten czas na pewno dużo mi dał. Swój pobyt w seniorskiej kadrze oceniam na plus. To jasne, że jako sportowiec zawsze chcę więcej, ale wierzę, że sukces lubi cierpliwość i mój czas w tej drużynie jeszcze przyjdzie – stwierdził Gierżot.

Kariera Michała Gierżota

Michał Gierżot jest wychowankiem Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. W drużynie obecnego mistrza Polski zadebiutował w PlusLidze, lecz więcej szans gry otrzymał w Cuprum Lubin. Od 2022 roku jest siatkarzem Stali Nysa.

Czytaj też:

Stefano Lavarini odsłonił karty. Znamy skład Polek na mistrzostwa EuropyCzytaj też:

Mateusz Bieniek zdradził szczegóły problemów w Skrze Bełchatów. Mocne słowa środkowego