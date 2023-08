Reprezentantka Polski nie szczędziła mu gorzkich słów. Michał Kubiak się nie popisał

Michał Kubiak nigdy nie uchodził za człowieka, który gryzie się w język. Przeciwnie, przez lata pozostawał on bezwzględnie szczery i tak samo było, gdy pojawił się w podcaście Żurnalisty. Były kapitan reprezentacji Polski w bardzo kontrowersyjny sposób wypowiedział się wówczas na temat depresji. Teraz do jego słów odniosła się Julia Szczurowska w rozmowie z „Wprost”.

Julia Szczurowska nie zgadza się z Michałem Kubiakiem

Przypomnijmy, że siatkarz wyraził się w lekceważący sposób w kwestii istoty tej choroby. Wyznał, iż nie potrafi zrozumieć ludzi cierpiących na nią, a przy okazji zdeprecjonował pracę psychologów sportu, uznając ich za zupełnie niepotrzebnych. Jego słowa odbiły się bardzo szerokim echem, a skomentowała je nawet Daria Abramowicz, blisko współpracująca z Igą Swiątek.

Szczurowska natomiast ma zupełnie inne podejście. Przyznała, że w jednym z trudnych momentów mogła skorzystać z pomocy psychologa sportu, ale z tego zrezygnowała, ponieważ myślała, iż sama upora się ze swoimi kłopotami. Ostatecznie jednak żałowała. – Szybciej stałabym się bardziej świadoma mojej sytuacji i prędzej dotarłabym do miejsca, w którym jestem teraz – wyjaśniła.

Szczere słowa Julii Szczurowskiej o słowach Michała Kubiaka

Do słów Kubiaka odniosła się natomiast w dość wymowny sposób. Atakująca bez ogródek przyznała, iż ma problem z opinią tego siatkarza, ponieważ ten zawsze był jej idolem. – Niestety, nie popisał się były kapitan naszej kadry... – powiedziała, jasno dając do zrozumienia, co sądzi o takim podejściu.

– Kubiak powiedział coś krzywdzącego dla bardzo dużej grupy osób, a co gorsza, samych sportowców. A w tym przecież siedzi od wielu lat i dla szerokiej grupy osób, w tym mnie, jest wzorem. Tym bardziej smutne, że takie słowa padły – podsumowała Szczurowska.

