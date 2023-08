Kiedy grają polskie siatkarki? Terminarz meczów Biało-Czerwonych w mistrzostwach Europy 2023

Nadszedł ten moment, kiedy startuje kolejna wielka siatkarska impreza – mistrzostwa Europy kobiet. W tych prestiżowych rozgrywkach wystąpią również nasze rodaczki pod wodzą Stefano Lavariniego. Kibice i eksperci liczą, że Biało-Czerwone w czempionacie Starego Kontynentu spiszą się równie dobrze, co wcześniej w Lidze Narodów.

Polskie siatkarki przed mistrzostwami Europy 2023

Przypomnijmy bowiem – w 2023 roku polskie siatkarki zaskoczyły doskonałą formą, której brakowało im w poprzednich latach. Za kadencji włoskiego szkoleniowca w błyskawicznym czasie poczyniły jednak ogromny progres, który zaowocował medalem we wspomnianej już Lidze Narodów. Nasza drużyna narodowa doszła w niej aż do półfinału, a w starciu o brązowy medal pokonała Stany Zjednoczone 3:2.

Teraz nikt w zespole otwarcie nie mówi o medalach, choć apetyty kibiców i ekspertów zostały rozbudzone. Niemniej podopieczne Stefano Lavariniego podchodzą do mistrzostw Europy z pokorą, ponieważ wiedzą, że są jeszcze na początku pewnej drogi i nie mogą lekceważyć przeciwniczek.

Dobrą wiadomością przed turniejem jest na pewno fakt, iż po kontuzji do drużyny wróciła Joanna Wołosz, wysoce ceniona przez naszego selekcjonera. Z drugiej strony ostatnio sporo mówiło się o kłopotach zdrowotnych innych zawodniczek, na przykład Malwiny Smarzek czy Martyny Czyrniańskiej. Wiadmo już, że obu zabraknie na turnieju. Nie wiadomo więc, w jakiej formie do rozgrywek przystąpią Biało-Czerwone. Z rywalkami z fazy grupowej powinny sobie jednak poradzić bez większych problemów i awansować do następnego etapu.

Mistrzostwa Europy 2023 – terminarz meczów polskich siatkarek

18 sierpnia o 20:00 – Słowenia vs Polska

20 sierpnia o 20:00 – Węgry vs Polska

21 sierpnia o 17:00 – Polska vs Serbia

22 sierpnia o 20:00 – Belgia vs Polska

24 sierpnia o 17:00 – Polska vs Ukraina

Wszystkie spotkania z udziałem reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy będzie można oglądać w kanałach Polsatu Sport. Internauci jednak też nie zostaną poszkodowani. Dla nich przygotowano transmisje w serwisie polsatboxgo.pl.

