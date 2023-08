Stefano Lavarini chce tylko jednego podczas mistrzostw Europy. Powiedział to wprost

Polskie siatkarki rozpoczną bój o medal mistrzostw Europy już w najbliższy piątek, 18 sierpnia. Ich pierwszymi przeciwniczkami będą zawodniczki ze Słowenii. Co ciekawe, jednocześnie mecz będą rozgrywali polscy siatkarze, którzy w Memoriale im. Huberta Wagnera zmierzą się ze słoweńskimi zawodnikami. Kilka dni temu Stefano Lavarini ogłosił oficjalną kadrę Polek, które zawalczą o jak najlepszy wynik w najważniejszej europejskiej imprezie, po czym przyznał, czego tak naprawdę chciałby najbardziej.

Stefano Lavarini nie miał problemów z wyborem kadry na mistrzostwa Europy

Pierwszy pojedynek w mistrzostwach Europy może okazać się kluczowy dla dalszego przebiegu zawodów. W wywiadzie dla „Interii Sport” Stefano Lavarini powiedział, że nie miał problemów z wyznaczeniem kadry czternastu zawodniczek, które będą reprezentowały nasz kraj podczas zbliżającego się turnieju.

– Przyznam szczerze, że nie było trudno. Stanowimy grupę ludzi, która zdążyła przyzwyczaić się do wspólnej pracy przez dwa lata. Nawet jeżeli w turnieju udział może wziąć węższa kadra, to zawodniczki, które się do niej nie załapały i tak dalej trenują. Mamy się całkiem dobrze, dlatego nie towarzyszyło mi uczucie, że selekcja była ciężkim zadaniem. Oczywiście chciałbym, żeby każda zawodniczka była gotowa pod względem zdrowotnym, tego zawsze życzę dziewczynom. Na początku przygotowań musieliśmy cierpieć z powodu absencji siatkarek, które nie były przygotowane.

Tego przede wszystkim chce Stefano Lavarini

W ostatnich tygodniach kilka polskich siatkarek mierzyło się z problemami zdrowotnymi, które wykluczyły je z udziału w nadchodzącej imprezie. Niemniej, wszystkie zawodniczki przygotowują się do gry, nawet te, które nie otrzymały powołania. Stefano Lavarini chce przede wszystkim, by zdrowie dopisywało jego siatkarkom, a na pytanie o to, czego im życzyć powiedział, że przede wszystkim zdrowia oraz tego, by mogły grać najlepszą siatkówkę.

– Oczywiście chciałbym, żeby każda zawodniczka była gotowa pod względem zdrowotnym, tego zawsze życzę dziewczynom. Jeśli chodzi o gotowość gry pod względem wpasowania się pod nasz system gry i pomoc drużynie, uważam, że wszystkie te zawodniczki, które tu są, pasują idealnie – dodał Włoch.

