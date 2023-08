Stefano Lavarini nie owijał w bawełnę ws. Martyny Czyrniańskiej. Wkrótce podejmie decyzję

Polskie siatkarki staną przed kolejnym ważnym wyzwaniem, jakim będzie wywalczenie jednego z krążków w trakcie mistrzostw Europy. Po trzech sparingach z reprezentacją Turcji, które odbyły się w Krośnie i Mielcu, drużynę przepełniają bardzo dobre nastroje. Zawodniczki Stefano Lavariniego uchodzą za jedne z kandydatek do ostatecznego triumfu w zawodach, ale jak będzie, tego dowiemy się za kilka tygodni. Już wkrótce Biało-Czerwone zagrają ze Słowenią w ramach inauguracji turnieju, a kilka dni temu poznaliśmy kadrę, w której zabrakło kontuzjowanej Martyny Czyrniańskiej.

Stefano Lavarini optymistycznie podchodzi do sprawy Martyny Czyrniańskiej

– Problemy mięśniowe Martyny Czyrniańskiej wymagają innego trybu pracy i indywidualnego podejścia. Martyna zostaję nadal z grupą, ponieważ podlega codziennej kontroli i działaniom regeneracyjnym. Jest ważną częścią zespołu, dlatego sztab szkoleniowy i medyczny dokłada wszelkich starań, aby w bezpieczny sposób przygotować ją do nadchodzących mistrzostw Europy. W innym wypadku będzie przygotowywać się do turnieju kwalifikacyjnego w Łodzi – mówił Stefano Lavarini ws. Martyny Czyrniańskiej przed ogłoszeniem kadry na mistrzostwa Europy.

Narracja włoskiego szkoleniowca niewiele się zmieniła, ale jest o wiele bardziej optymistyczna. Selekcjoner reprezentacji Polski udzielił wywiadu dla „Interii Sport”, w którym zdradził, że są duże szanse na to, by Martyna Czyrniańska została powołana do kadry na kwalifikacje olimpijskie.

– Jest, dlatego znajduje się tutaj z nami na czas przygotowań. Zorganizowaliśmy dla niej plan rehabilitacji na najbliższe tygodnie, aby jak najszybciej doszła do siebie i mogła wziąć w nich udział. To jest nasz cel i liczę, że do nas dołączy. Myślę, że na kilka dni przed turniejem kwalifikacyjnym podejmę decyzję. Mamy sporo czasu, aby monitorować jej zdrowie. Sprawdzimy wówczas jej gotowość dla gry. Wybór będzie najlepszy dla zespołu – podkreślił Włoch.

