Show liderek siatkarskiej kadry. Zrobiły to za plecami niczego nieświadomego Stefano Lavariniego

Polskie siatkarki mają za sobą bardzo udane ostatnie miesiące, a swoimi występami podbijają serca kibiców. Ponadto dobra gra przełożyła się na wyniki, dzięki czemu nasze siatkarki wywalczyły pierwszy od 55 lat medal na światowej imprezie, w tym roku był to brązowy medal Ligi Narodów. To sprawiło, że mówi się o nich jako o kandydatkach do medalu mistrzostw Europy.

Magdalena Stysiak i Maria Stenzel skradły show podczas wywiadu Stefano Lavariniego

Biało-Czerwone niedługo rozpoczną swój bój w mistrzostwach Europy. Niedawno Stefano Lavarini wybrał skład na turniej, w którym dokonał niewielkich zmian, zabraknie w nim m.in. Malwiny Smarzek czy Martyny Czyrniańskiej, lecz obu zawodniczkom na przeszkodzie stanęły sprawy zdrowotne. Joanna Wołosz zastąpiła Julię Nowicką, Kamila Witkowska Dominikę Pierzchałę, a Weronika Szlagowska kontuzjowaną Martynę Czyrniańską. Lavarini wciąż może liczyć na główne zawodniczki, które mocno przyczyniły się do sukcesu w Arlington – Magdalenę Stysiak, Martynę Łukasik, Marię Stenzel, Agnieszkę Korneluk czy Magdalenę Jurczyk.

W kadrze panuje świetna atmosfera, co tylko potwierdza filmik zamieszczony przez stację Polsat Sport. Selekcjoner reprezentacji Polski Stefano Lavarini udzielał wywiadu stacji na siłowni, a w tle show zaczęły kraść Magdalena Stysiak i Maria Stenzel. Zawodniczki zaczęły dokazywać, tańczyć i robić różne akrobacje za plecami niczego nieświadomego szkoleniowca. To nagranie trzeba zobaczyć!

O czym mówił Stefano Lavarini w wywiadzie?

W tym wywiadzie dla Polsatu Sport Stefano Lavarini był pytany o trudy w podjęciu decyzji personalnych na mistrzostwa Europy. – Przyznam szczerze, że nie było wcale trudno. Stanowimy grupę ludzi, która już zdążyła przyzwyczaić się do wspólnej pracy przez te dwa lata. I nawet jeżeli w turnieju może wziąć udział jedynie węższa kadra, to te zawodniczki, które się do niej nie załapały i tak z nami trenują i biorą udział w przygotowaniach – zdradził.

– Oczywiście chciałbym, aby każda zawodniczka była gotowa pod względem zdrowotnym. Tego zawsze życzę dziewczynom. Na początku przygotowań musieliśmy cierpieć z powodu absencji wielu zawodniczek, które były kontuzjowane. Część z nich również teraz leczy urazy. Natomiast, jeśli chodzi o gotowość gry pod względem wpasowania się w nasz system i pomocy drużynie, to uważam, że wszystkie te zawodniczki, które tu są pasują idealnie – dodał.

