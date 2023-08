Polacy będą chcieli zrehabilitować się za piątkową porażkę ze Słowenią. Wicemistrzowie świata przegrali z wicemistrzami Europy w trzech setach. Nie pomogła nawet wypełniona do ostatniego miejsca Tauron Arena w Krakowie. Polacy byli tylko tłem dla słoweńskiej drużyny.

Marcin Janusz: Przegraliśmy w nie najlepszym stylu

Ze słabszej formy zdawali sobie sprawę sami zainteresowani. Polacy są w trakcie mocnych obciążeń pod względem przygotowania fizycznego.

– Postaramy się zagrać jak najlepiej mecze, wygrać dla naszych kibiców. A na tę najwyższą formę liczymy na mistrzostwach Europy i kwalifikacje olimpijskie […] Teraz trochę niżej się skacze, trochę wolniej się biega […] Te okresy przygotowawcze to nie są łatwe momenty. Mało jest grania w siatkówkę, dużo jest pracy na siłowni. Każdy z nas ufa w to, co proponuje sztab szkoleniowy. To są tacy ludzie, którzy nie raz już udowodnili, że wiedzą, co robią. Czy to w reprezentacji, czy kiedy mam przyjemność z nimi współpracować w barwach ZAKSY. Nie wpadamy w panikę, choć jasne, jesteśmy smutni, bo przegraliśmy przed własną publicznością w nie najlepszym stylu – mówił o piątkowej porażce i formie Biało-Czerwonych rozgrywający kadry Marcin Janusz.

Przypomnijmy, że podczas memoriału Wagnera Polacy bronią tytułu najlepszej drużyny tej imprezy z zeszłego roku. Wówczas Biało-Czerwoni wyprzedzili na podium Argentynę oraz Iran. Polacy byli również najlepsi w 2021 roku, przed Egiptem oraz Norwegią.

Polska – Francja, o której i gdzie oglądać mecz siatkarzy?

Jaki jest plan na drugi dzień krakowskiego memoriału? O godzinie 14:00 rozpocznie się pojedynek pomiędzy Włochami i Słoweńcami. Czyli dwójką zwycięzców pierwszego dnia, w obu przypadkach w stosunku 3:0.

Za to o 17:00 rozpocznie się pojedynek Polaków z Francuzami. Kolejna okazja do rewanżu za ćwierćfinał igrzysk olimpijskich w Tokio (2021) będzie pokazywana na antenie Polsatu Sport. Dodatkowo transmisja online dostępna za pośrednictwem Polsat Box Go.

