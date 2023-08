Wyjątkowy gest Karola Kłosa. Reakcja polskich siatkarzy rozbraja

Nic dziwnego, że reprezentacja polskich siatkarzy chciałaby jak najszybciej zapomnieć o tym, co wydarzyło się w piątkowy wieczór w Tauron Arenie w Krakowie. Słoweńcy okazali się zdecydowanie lepiej przygotowani do meczu, w związku z czym zwycięstwo nad Polakami przyszło im bardzo łatwo. Mogło to też mieć związek z ćwiczeniami, jakie dotychczas wykonywali reprezentanci Polski. Mimo porażki z ich ust nie schodził uśmiech.

Reakcje polskich siatkarzy oraz Nikoli Grbicia po klęsce ze Słowenią

Aktualni wicemistrzowie świata w ostatnim czasie skupiali się przede wszystkim na treningu siłowym, co nie wpłynęło pozytywnie na ich świeżość i widać to było na tle „szalejących” na parkiecie Słoweńców. „Jak ciągle powtarzałem, przygotowywaliśmy się przez dwa tygodnie z dużymi obciążeniami, wykonując intensywną pracę fizyczną. Mówiłem także, że w Krakowie nawet nie zbliżymy się do poziomu, jaki prezentowaliśmy w Gdańsku” – mówił Nikola Grbić po zakończonym meczu.

Również Kamil Semeniuk potwierdził słowa trenera. – Wynik nie jest najciekawszy, ale nie jest najważniejszy w tym turnieju. Koncentrujemy się na budowaniu siły, fizyki na przyszłość. Przed nami mistrzostwa Europy, turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich – priorytetowy w tym sezonie. Dlatego te wynik, które tutaj padają, nie łapałbym się za głowę. Czy dociekał, co jest nie tak z naszą reprezentacją? Spokojnie, wszystko jest dobrze. Budujemy siłę i niestety, trzeba coś poświęcić, żeby coś wybudować. Teraz budujemy siłę, a siatkówka jest, określiłbym to, na bocznym torze – mówił polski przyjmujący.

Wyjątkowy gest Karola Kłosa wobec kibica

Podczas piątkowego meczu środkowy reprezentacji Polski Karol Kłos znalazł się w wyjściowej szóstce. Po porażce nowy zawodnik Asseco Resovii Rzeszów podszedł do kibica, który trzymał transparent z napisem „Moim marzeniem jest koszulka Karola Kłosa”. Doświadczony siatkarz nie został obojętny na te słowa i podarował mu wymarzoną rzecz. Były kapitan PGE Skry Bełchatów umieścił zdjęcie z tej chwili na Instagramie, a koledzy z reprezentacji nie odpuścili okazji, by zażartować.

„Każdy powód dobry, żeby wrzucić zdjęcie z napinką” – napisał Aleksander Śliwka. „Odpuść deserek” – zażartował Jakub Kochanowski.

