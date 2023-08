Niespodziewany gość na meczu polskich siatkarzy. Nikola Grbić walczył z nietoperzem?

W krakowskiej Tauron Arenie tradycyjnie pojawił się komplet 15 tysięcy fanów siatkówki. Memoriał Hubera Wagnera w tym roku obchodzi piękny, okrągły jubileusz. Po raz XX można oglądać rywalizację Biało-Czerwonych z mocnymi reprezentacjami, zarówno z Europy, jak i świata. Choć akurat tegoroczna edycja jest typowo europejska.

Hitowe starcie Biało-Czerwonych z mistrzami olimpijskimi

Po piątkowej porażce Polaków 0:3 ze Słowenią, w sobotę drużyna trenera Nikoli Grbicia chciała zmazać plamę w meczu z Francuzami. Zadanie to jednak bardzo trudne, bo Trójkolorowi to aktualni mistrzowie olimpijscy.

Do niecodziennej sytuacji doszło w pierwszym secie pojedynku. Polacy nakręcali się z akcji na akcję, będąc na prowadzeniu. Nagle przy zagrywającym akurat Francuzie pojawił się niespodziewanie coś pomiędzy nietoperzem bądź ptakiem (trudno było jednoznacznie rozpoznać)! Po kilku sekundach „gość” nad boiskiem wyruszył w stronę selekcjonera Biało-Czerwonych. Grbić odgonił go szybkim ruchem, a „gość”odleciał w swoją stronę, pod kopułę krakowskiego obiektu.

twitter

Cała sytuacja wywołała aplauz na trybunach Tauron Areny. A siatkarze? Ostatecznie pierwsza partia padła łupem Francuzów. Choć Polacy prowadzili 24:21, zespół z Francji zdołał wyszarpać seta i zwyciężyć na przewagi 29:27.

Ostatni etap przygotowania do mistrzostw Europy

Warto dodać, że turniej w Krakowie to już niemal ostatnia prosta przed nadchodzącym czempionatem Starego Kontynentu. Biało-Czerwoni mają w tym sezonie kadrowym do rozegrania jeszcze dwie ważne imprezy. Poza wspomnianymi ME Polacy będą jeszcze walczyć o bilety na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie.

Memoriał Wagnera jest przedostatnim testem dla polskiej drużyny. Przed wylotem na ME Biało-Czerwoni zagrają jeszcze towarzyski mecz z Ukrainą. Spotkanie odbędzie się w Łodzi. Dodajmy, że od początku sierpnia Polacy przygotowują się do decydującej fazy sezonu kadrowego w Zakopanem.

