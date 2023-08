Wiemy, kiedy Nikola Grbić ogłosi skład reprezentacji na ME. Serb podał datę

Przypomnijmy, że kilka dni temu w rozmowie dla Strefy Siatkówki serbski selekcjoner przyznał, że najpewniej po spotkaniu z Ukrainą, czyli 26 sierpnia ogłosi kadrę, która zagra na mistrzostwach Europy. W sobotę okazało się, że z grona kadrowiczów wypadł Mateusz Bieniek. Środkowy nie zdoła powrócić po kontuzji już w tym sezonie kadry.

Nikola Grbić potwierdził, kiedy ogłosi skład reprezentacji Polski na ME

Przed rozpoczęciem ostatniego meczu memoriału w Krakowie selekcjoner Biało-Czerwonych został przepytany przed kamerami Polsatu Sport. Deklaracja ze strony Nikoli Grbicia była jasna. Niezależnie od sytuacji związanej z Bieńkiem, ostateczny skład turniejowy na ME 2023 Grbić ogłosi po sobotnim meczu towarzyskim z Ukrainą.

Warto dodać, że Polacy po niedzielnym spotkaniu z Włochami, będą mieć dwa dni wolnego, przed kolejnym powrotem do przygotowań pod kątem ME oraz kwalifikacji olimpijskich. Do trenowania Biało-Czerwoni powrócą w środę 23 sierpnia.

Co istotne, Serb po raz kolejny podkreślił, że w przypadku selekcji Biało-Czerwonych czeka go naprawdę trudny wybór. Będzie musiał bowiem skreślić jednego z graczy, który na co dzień w klubowym wydaniu spełnia rolę kluczową. A w kadrze będzie musiał przełknąć gorzką pigułkę, jeśli nie pojedzie na turniej ME.

Kiedy odbędą się ME siatkarzy, gdzie zagrają Polacy?

Reprezentacja Polski swoje mecze podczas czempionatu Starego Kontynentu rozegrają w Macedonii Północnej. Rywalami grupowymi Biało-Czerwonymi będą: Czechy, Holandia, gospodarze, Duńczycy oraz Czarnogórcy. Pierwsze spotkanie Polacy rozegrają 31 sierpnia, a rozgrywki grupowe zakończą 6 września.

Finałowe rozstrzygnięcia zapadną w Italii. Półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał odbędą się w Rzymie. Mecze o medale zaplanowano na 16 września.

