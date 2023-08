Trwają mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Oto program startów Polaków na 22 sierpnia

Trwają właśnie mistrzostwa świata w lekkoatletyce, które rozpoczęły się 19 sierpnia. Czwarty dzień będzie jednak wyjątkowy, ponieważ we wtorek odbędzie się jedynie sesja wieczorna. Mimo tego w akcji zobaczymy kilku reprezentantów i reprezentantek Polski, choć szanse medalowe nie będą duże.

Kto wystąpi w mistrzostwach świata w lekkoatletyce 22 sierpnia?

Ogółem do Budapesztu udało się 67 sportowców z naszego kraju – a to ogromna liczba. Niestety jednak mało któremu wróżono sukcesy. Według ekspertów „Athletics Weekly” Biało-Czerwoni mieli szansę na tylko jeden medal, który zresztą już zdobył Wojciech Nowicki w rzucie młotem. Poza tym Polacy mają co najwyżej okazję do sprawienia sporej niespodzianki.

Żaden kibic na pewno nie miałby nic przeciwko temu, by 22 sierpnia wywalczył go Norbert Kobielski, który awansował do finału w skoku wzwyż. Faworytem do zajęcia miejsca na podium na pewno nazwać go nie można. Oprócz niego tego dnia wystąpią jeszcze dwaj nasi biegacze na dystansie 800 metrów. Z kolei w biegu na 100 metrów przez płotki wystąpią Klaudia Siciarz i Pia Skrzyszowska.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce. Program startów Polaków na 22 sierpnia

18:40 – bieg na 100 metrów przez płotki kobiet, eliminacje (Klaudia Siciarz, Pia Skrzyszowska)

19:20 – bieg na 800 metrów mężczyzn, eliminacje (Mateusz Borkowski, Filip Ostrowski)

19:55 – skok wzwyż mężczyzn, finał (Norbert Kobielski)

20:20 – rzut dyskiem kobiet, finał

20:25 – bieg na 400 metrów przez płotki kobiet, półfinały

21:00 – bieg na 400 metrów mężczyzn, półfinały

21:30 – bieg na 1500 metrów kobiet, finał

21:42 – bieg na 3000 metrów z przeszkodami mężczyzn, finał

