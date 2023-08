Mistrzostwa Europy siatkarek. Tak prezentuje się tabela polskiej grupy po trzech meczach

Polskie siatkarki wróciły na salony. Po zajęciu trzeciego miejsca w Lidze Narodów Biało-Czerwone bardzo dobrze radzą sobie podczas mistrzostw Europy. W pierwszym meczu podopieczne Stefano Lavariniego pokonały Słowenki bez straty seta. Drugi mecz z Węgierkami mógł się zakończyć tak samo, gdyby nie rozkojarzenie zmienniczek przy wyniku 2:0. Na szczęście to spotkanie skończyło się wynikiem 3:1.

Polki niestety przegrały w trzecim meczu

W trzecim meczu reprezentantki Polski zmierzyły się z mistrzyniami świata – Serbkami. Podopieczne Stefano Lavariniego doskonale weszły w to spotkanie, bo zwyciężyły pierwszego seta 25:18. Od początku gry Tijana Bosković dawała się naszym zawodniczkom we znaki. Atakująca była niemal nie do zatrzymania i to głównie za jej sprawą obraz gry się odmienił w kolejnych partiach.

Podrażnione przeciwniczki wygrały drugiego seta 13:25, co na pewno podcięło skrzydła Biało-Czerwonym. Na szczęście w kolejnej partii Polki dorównywały kroku rywalkom, ale zawodniczki z Bałkanów były niezwykle skuteczne i zachowały więcej zimnej krwi w końcówce, dzięki czemu triumfowały 23:25. Czwarta partia zakończyła się wynikiem 18:25 i trzecim triumfem Serbii w tej fazie grupowej.

Mistrzostwa Europy siatkarek. Tabela grupy A po trzech meczach

Po trzech meczach tylko Serbia w grupie A ma komplet dziewięciu punktów i bilans 9:1. Sytuacja w niej zrobiła się o tyle ciekawa, bo Belgijki, dość niespodziewanie uległy Ukrainkom 0:3 (18:25, 23:25, 23:25). Oznacza to, że trzy zespoły – Belgia, Polska i Ukraina mają po sześć punktów na swoim koncie.

Tylko dzięki korzystniejszemu bilansowi w setach – 7:4 to Biało-Czerwone plasują się na drugim miejscu. Na trzecie miejsce awansowały Ukrainki, które mają jednego seta straconego mniej (6:3) od Belgijek (6:4). Na piątej i szóstej pozycji plasują się Węgierki i Słowenki, które nie wygrały jeszcze meczu, ale mają na swoim koncie po jednym wygranym secie.

We wtorek 22 sierpnia Biało-Czerwone zmierzą się z reprezentacją Belgii.

Lp. Reprezentacja Punkty Rozegrane mecze Bilans setów 1 Serbia 9 3 9:1 2 Polska 6 3 7:4

3 Ukraina 6 3 6:3 4 Belgia 6 3 6:4 5 Węgry 0 3 1:9 6 Słowenia 0 3 1:9

