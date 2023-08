Tomasz Fornal zdradził, jaki jest plan. Tego potrzebowali polscy siatkarze

Tegoroczny memoriał Huberta Jerzego Wagnera nie był zbyt udany dla Biało-Czerwonych. Przez lata nasi siatkarze wygrywali go w cuglach, ale tym razem stało się inaczej, ponieważ w Krakowie stawiły się bardzo mocne ekipy. W efekcie podopieczni Nikoli Grbicia wygrali jedynie z Francuzami. Ze Słowenią i Włochami przegrali odpowiednio 0:3 i 1:3. Teraz głos na temat występów i sytuacji w drużynie zabrał Tomasz Fornal.

Tomasz Fornal jasno o potrzebie polskich siatkarzy

– Mogliśmy zagrać trochę lepiej w obronie, dotykaliśmy sporo piłek, ale nie zostawały one po naszej stronie. Nie mieliśmy możliwości wyprowadzenia kontrataków. Musimy się na tym skupić. Do tego moglibyśmy trochę lepiej przyjmować – stwierdził, cytowany przez portal plusliga.pl.

W ostatnim czasie nasi siatkarze bardzo ciężko trenowali, budując przede wszystkim wytrzymałość fizyczną i między innymi to mogło odbić się na ich występach. W grze niektórych rzeczywiście dało się dostrzec pewien brak świeżości, do czego również odniósł się gracz Jastrzębskiego Węgla. Zdradził on, że siatkarze chcę teraz odpocząć po trudnym okresie i mają nadzieję, iż powoli będą schodzić z obciążeń, by zyskiwać dynamikę. – Na pewno przez dwa dni wolnego każdy się zresetuje i do Spały przyjedziemy gotowi – powiedział.

Tomasz Fornal zdradził, jaki jest plan

Taki stan rzeczy mógł nieco zmartwić kibiców, ale Fornal zdecydował się nieco ich uspokoić. Jego zdaniem, choć Biało-Czerwoni wyglądali na zmęczonych podczas memoriału Wagnera, to i tak ich gra nie wyglądała tragicznie. Do tego nie był on docelową imprezą, na którą zespół szykuje formę.

– Pamiętajmy, że dla nas najważniejsze są teraz dwie imprezy sportowe: mistrzostwa Europy oraz kwalifikacje do igrzysk olimpijskich i na nich się skupiamy – podsumował i zdradził, iż szczyt dyspozycji powinien przyjść mniej więcej na ćwierćfinał lub półfinał zbliżającego się czempionatu.

Czytaj też:

Legenda dosadnie o Kamilu Semeniuku. To mocno się na nim odbiłoCzytaj też:

Bartosz Kurek zdradził, jak wygląda jego sytuacja zdrowotna. Kapitan gotowy na ME?