Kiedy polskie siatkarki grają kolejny mecz? Kibice mogą być niezadowoleni

Polskie siatkarki walczą o jak najlepszy wynik na mistrzostwach Europy. Po kapitalnej grze w Lidze Narodów, gdzie Biało-Czerwone wywalczyły brąz, pojawiły się apetyty nawet na kolejne medale. Póki co podopieczne Stefano Lavariniego są na najlepszej drodze do zajęcia wysokiego miejsca w czempionacie.

Polki bardzo dobrze sobie radzą na mistrzostwach Europy

Po czterech meczach nasze siatkarki mają na swoim koncie trzy wygrane – ze Słowenią 3:0, Węgrami 3:1 i gospodyniami – Belgijkami 3:0 oraz jedną porażkę z mistrzyniami świata – Serbkami. Taki stan rzeczy zapewnił Biało-Czerwonym awans do kolejnej fazy mistrzostw Europy. Dziewięć punktów i bilans 10:4, zapewnia im, że nie spadną poniżej czwartego miejsca.

W swoim ostatnim meczu Polki zmierzyły się z reprezentacją Belgii, która w ubiegłym roku spadła z Ligi Narodów. W obecnym sezonie nieudanie próbowała powrócić do elity poprzez Challenger Cup. Największą gwiazdą tego zespołu jest Britt Herbots, na której opierała się cała gra gospodyń. Na szczęście, mimo że Biało-Czerwonym do końca nie udało się jej zatrzymać, to i tak znalazły sposób, by wygrać to spotkanie 3:0 (25:22, 25:23, 25:21).

Z kim Polki zagrają kolejny mecz?

Na zakończenie fazy grupowej mistrzostw Europy reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą, która przegrała 0:3 z Serbią oraz wygrała po 3:0 z Węgrami i Belgią, co było sporą niespodzianką. We wtorek nasze wschodnie sąsiadki pauzowały, więc mają jeden mecz rozegrany mniej i w środę zmierzą się ze Słowenkami.

Po trzech rozegranych meczach Ukrainki plasują się na trzeciej pozycji z sześcioma punktami i bilansem 6:3, więc bezpośrednie starcie z Polską prawdopodobnie zadecyduje, kto zajmie drugie miejsce w grupie. Wiadomo kiedy Biało-Czerwone zagrają z Ukrainą. Kibice mogą być niezadowoleni.

Mistrzostwa Europy: Polska – Ukraina. Kiedy i gdzie oglądać?

Mecz Polska – Ukraina zaplanowano dopiero na czwartek 24 sierpnia 2023 roku. Początek tego spotkania o godz. 17:00. Transmisje na żywo z tego starcia będzie można oglądać w TV na antenie sportowych kanałów Polsatu oraz TVP Sport.

Ponadto poczynania Biało-Czerwonych będzie można śledzić online w internecie w serwisach streamingowych online, np. Polsat Box Go, czy na stronie sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport.

